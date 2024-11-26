Aventura e natureza: Região dos Imigrantes no ES tem trilhas imperdíveis

Pedra da Onça (Itarana) Crédito: Imigrantes CVB/Divulgação

A Região dos Imigrantes é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da aventura. Com uma ampla variedade de trilhas, o destino encanta com paisagens exuberantes, roteiros históricos e experiências que conectam os visitantes à riqueza cultural da região. Seja para os aventureiros em busca de adrenalina ou para famílias que desejam momentos de tranquilidade em meio à natureza, cada trilha oferece uma nova perspectiva desse pedaço encantador do Estado.

Confira as trilhas imperdíveis na Região dos Imigrantes:

Subida à Pedra do Garrafão (Santa Maria de Jetibá)

Com uma subida de dificuldade moderada, a trilha até a Pedra do Garrafão é uma das mais procuradas pelos aventureiros. O percurso oferece vistas panorâmicas, conectando os visitantes com a natureza.

Pedra do Garrafão (Santa Maria de Jetibá) Crédito: Imigrantes CVB/Divulgação

Pedra da Onça (Itarana)

Em Itarana, a trilha até a Pedra da Onça é um convite para uma caminhada em meio à vegetação nativa, com paisagens montanhosas que impressionam qualquer visitante.

Capela de Santa Luzia (Itarana)

A trilha até a Capela de Santa Luzia é ideal para quem prefere um passeio mais tranquilo, acessível e com belas vistas. Um percurso perfeito para famílias e grupos, oferecendo uma combinação de natureza e história.

Capela de Santa Luzia (Itarana) Crédito: Imigrantes CVB/Divulgação

Pedra Furada e Cinco Pontões (Itaguaçu)

A trilha até a Pedra Furada e ao conjunto montanhoso dos Cinco Pontões é considerada desafiadora, mas a recompensa são vistas deslumbrantes de toda a região.

Cinco Pontões (Itaguaçu) Crédito: Imigrantes CVB/Divulgação

Caminho do Imigrante e Trilha Ecológica da Pedra Preta (Santa Leopoldina)

O Caminho do Imigrante refaz parte da história dos colonos, passando por trechos que revelam vistas incríveis. Já a Trilha Ecológica da Pedra Preta oferece um mergulho na Mata Atlântica preservada, ideal para quem deseja explorar a natureza local.

Caminho do Imigrante e Trilha Ecológica da Pedra Preta (Santa Leopoldina) Crédito: Imigrantes CVB/Divulgação

Trilhas em Santa Teresa

Santa Teresa se destaca como um destino de ecoturismo, com suas trilhas envoltas pela rica biodiversidade da Mata Atlântica, sendo um local popular para observação de aves e contato com a natureza.

Caminho da Sabedoria (Ibiraçu)

Para quem busca introspecção e paz, a trilha Caminho da Sabedoria leva até o Mosteiro Zen Morro da Vargem, combinando o ambiente natural com a serenidade espiritual do local.