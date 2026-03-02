Festas Populares: conheça a tradição do Tombo da Papa

No quadro 'Espírito Santo: Que História é Essa?', o historiador Rafael Simões continua nesta segunda-feira (02) a série especial sobre as festas populares que dão identidade ao Estado. No sétimo episódio dessa jornada, desembarcamos em Itarana, no Noroeste capixaba, para conhecer mais sobre a Festa do Tombo da Papa.

Imagine preparar uma quantidade gigantesca de papa de milho e, em um momento de grande expectativa, realizar o famoso 'tombo' para servir a comunidade. Mas de onde surgiu essa ideia? Como uma receita de família se transformou em um evento que atrai turistas e valoriza a força da agricultura familiar e as raízes pomeranas e italianas da região? Rafael Simões nos conta os detalhes dessa tradição que mistura sabor, história e muita cultura rural. Ouça a conversa completa!"