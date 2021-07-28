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Música

My Magical Glowing Lens mistura rock psicodélico e tecnologia 3D em live

Apresentação virtual, com transmissão pelo YouTube nesta quarta-feira (28), propõe uma retrospectiva do disco "Cosmos" (2017) e abre caminho para o lançamento de "Gamana", próximo álbum da MMGL

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 08:00

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

28 jul 2021 às 08:00
"Da Ordem ao Fluxo", live do My Magical Glowing Lens, será apresentada nesta quarta-feira (28) Crédito: My Magical Glowing Lens/Divulgação
Revelação do rock psicodélico nacional, ao lado de nomes como Boogarins, o My Magical Glowing Lens (MMGL) não para de surpreender. Após o sucesso do disco "Cosmos (2017)", o projeto capitaneado pela multi-instrumentista capixaba Gabriela Terra investe cada vez mais na tecnologia, nas referências hi-tech dos filmes futuristas, como "O Passageiro do Futuro" (1992), e também em elementos típicos do glam rock. 
Essa "salada" cultural pode ser conferida na apresentação "Da Ordem ao Fluxo - Uma Live Híbrida e Experimental", que será apresentada gratuitamente nesta quarta-feira (28), pelo YouTube, a partir das 20h.
O encontro virtual, que mostrará, entre outras surpresas, um mundo imersivo criado em 3D, propõe uma retrospectiva de "Cosmos" e abre caminho para o lançamento de "Gamana", o próximo disco da MMGL, previsto para o fim deste ano.
Ambiciosa, a live pretende ressignificar o olhar sobre a experimentação artística capixaba, expandindo a criatividade do coletivo Metassoma, trazendo música, dança (com coreografia da bailarina Gabriela Moriondo) e supervisão tecnológica de Glauber Vianna, responsável pelos conceitos visuais de eventos como o Lollapalooza. 

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"Essa live é um experimento de um coletivo formado durante a pandemia, cujo nome é Metassoma (do grego antigo, algo como: 'Corpo que vai além, corpo estendido ou além-corpo'", filosofa Gabriela.
"É um trabalho feito por pessoas que se reuniram durante meses on-line para fazer funcionar uma tecnologia que ainda estávamos aprendendo. Afinal, mover um boneco 3D em uma realidade virtual sem gastar muita grana parece fácil, mas não é. É um salto tecnológico dentro da MMGL, algo que sempre quis fazer acontecer: tornar um show nosso um espetáculo visual. Vai ser a primeira tentativa disso!”, explica.
Gabi faz mistério, mas, dando um empurrãozinho, conseguimos que ela explicasse mais como será o evento. Pela prévia, podemos ver a artista "submersa" (seria essa a palavra?) em um mundo cósmico, como um personagem do mestre da literatura Stephen King, enquanto apresenta o seu som, que, como ela mesmo define, mistura rock psicodélico de garagem com o pop mainstream. Pensa na banda do "Espelho Cristalino", disco de Alceu Valença, tocando com a da Dua Lipa. Tipo isso! 
"Foram usadas tecnologias diferentes, como uma câmera com sensor de movimento que cria uma plástica para além do corpo, ao vivo, e um boneco 3D movido pelo kinect, do Xbox. Tem uma vibe bem sci-fi, com muita 'piração' e influências de prog rock", empolga-se a artista. "O maior desafio foi a captura de movimentos do boneco 3D. Foi muito difícil ajustar meu corpo aos movimentos dele", complementa, soltando mais um spoiler de como será a noite. 
Além de música, “Da Ordem ao Fluxo" contará com três oficinas artísticas gratuitas, com 20 vagas cada, entre os dias 3 e 5 de agosto, abordando produção musical, dança contemporânea e construção de narrativas, com aulas de Gabriela Terra ("Produção Musical"), Gabriela Moriondo ("Dança Contemporânea") e Glauber Vianna ("O Processo da Construção Narrativa"). Veja no serviço abaixo como participar. Os workshops serão virtuais, com aulas transmitidas pela internet. Não é preciso ter experiência ou conhecimento prévio.

NOVO ÁLBUM

Em entrevista recente ao portal A Gazeta, Gabriela Terra afirmou que, entre seus planos para 2021, estava o lançamento de "Gamana". Sobre o próximo álbum, que terá uma espécie de pré-estreia na live desta quarta, a multi-instrumentista também evita dar muitos detalhes.
"'Da Ordem Ao Fluxo' será o último material lançado de 'Cosmos'. Fecha esse ciclo e parte para o 'Fluxo/Gamana'. No futuro, pretendo prensar vinis de ambos. 'Gamana' é a continuação do 'Cosmos', numa outra perspectiva: a de que os opostos não constituem uma lógica 'real', mas sim uma lógica inventada. A busca agora é pelo fluxo, o equilíbrio não apenas estático, mas equilíbrio no movimento", aponta, com mais filosofia. 
A multi-instrumentista Gabriela Terra está por trás do sucesso do My Magical Glowing Lens
A multi-instrumentista Gabriela Terra está por trás do sucesso do My Magical Glowing Lens Crédito: Mariana Matos
E mais detalhes do disco novo, não tem? "Isso tudo é muito secreto! (risos) Não posso dizer tudo... Mas posso dizer que o primeiro single está praticamente pronto e conta com uma equipe de peso. O clipe também já está em fase de pré-produção", aponta. O primeiro single será "Sobrevoar" e a previsão de lançamento é o mês de dezembro.

LIVE "DA ORDEM AO FLUXO"

  • QUANDO: quarta-feira (28), a partir das 20h, com transmissão gratuita pelo YouTube

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