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Festival MoV.Cidade confirma shows de Budah e Bateria da MUG em 2021

Evento, que acontece em agosto, contará com outras oito atrações musicais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2021 às 11:00

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 11:00

MUG entra na avenida com o enredo
MUG esquenta os tamborins para se apresentar no Mov.Cidade Crédito: Fernando Madeira
Do R&B ao samba, o Festival Mov.Cidade promete diversidade musical na edição 2021. O evento, que acontece de 19 a 21 de agosto, divulgou 10 atrações que prometem brilhar no palco montado na Casa 7, no Centro de Vitória, sem a presença do público.
Os shows serão transmitidos ao vivo pelo YouTube do evento, sempre das 19h às 21h. Luedji Luna, Budah, Marina Sena, Afronta MC, Julio Secchin, Gabriela Brown, Duarte, banda Pura Vida, além de todo samba da bateria da Mocidade Unida da Glória (MUG) e o set incrível de Úrsula Pussynail garantem o cenário musical do evento que discute mobilidade e ocupação urbana. Confira abaixo a programação.
O MoV.Cidade tem o apoio da Rede Gazeta, Devassa e da Parlare Marketing Cultural. O projeto é uma realização da Caju Produções e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo – Governo Federal.
*Com informações da assessoria do evento

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