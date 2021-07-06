MoV.Cidade divulga filmes selecionados e abre inscrições para oficinas de produção

Festival MoV.Cidade será realizado em agosto. Diferente de 2019, quando foi presencial, o evento será pelo YouTube em 2021 Crédito: Fernando Madeira

O MoV.Cidade divulgou a lista dos 16 filmes selecionados para a Mostra Competitiva, disponível ao público de 9 de agosto a 9 de setembro. Ao todo, a Mostra recebeu 420 inscrições de curtas-metragens, oriundos de 22 estados do Brasil. As obras selecionadas vão à júri popular de 9 a 16 de agosto e os três mais votados vão receber prêmios em dinheiro.

A exibição e votação dos filmes será realizada no site www.movcidade.com.br . O resultado dos mais votados será anunciado no Festival MoV.Cidade, que ocorre nos dias 19, 20 e 21 de agosto deste ano. A programação completa será divulgada em breve e o Festival será totalmente transmitido pelo YouTube. O evento conta com apoio da Rede Gazeta.

MoV. Lab

O MoV.Cidade é uma mostra de criatividade e sustentabilidade que pauta a dinâmica nos centros urbanos em linguagem de cinema, música, performance, fotografia e debates temáticos, além de outras atividades de formação artística e cultural. Assim, o evento já abriu inscrições para oficinas gratuitas de empreendedorismo, voltadas à área criativa e produção de conteúdo audiovisual para mídias sociais.

Para participar do MoV.Lab, é necessário que o candidato tenha entre 18 e 29 anos, resida no Espírito Santo, preferencialmente na Grande Vitória, e possua acesso à internet. São 45 vagas cujas inscrições acontecem até o dia 28 de julho, n o site www.movcidade.com.br