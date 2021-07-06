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Cinema

MoV.Cidade divulga filmes selecionados e abre inscrições para oficinas de produção

Mostra Competitiva começa no dia 9 de agosto. Resultado da votação e as oficinas acontecem durante o festival, que será realizado de 19 a 21 do mesmo mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2021 às 13:27

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 13:27

Festival MoV.cidade
Festival MoV.Cidade será realizado em agosto. Diferente de 2019, quando foi presencial, o evento será pelo YouTube em 2021 Crédito: Fernando Madeira
O MoV.Cidade divulgou a lista dos 16 filmes selecionados para a Mostra Competitiva, disponível ao público de 9 de agosto a 9 de setembro. Ao todo, a Mostra recebeu 420 inscrições de curtas-metragens, oriundos de 22 estados do Brasil. As obras selecionadas vão à júri popular de 9 a 16 de agosto e os três mais votados vão receber prêmios em dinheiro.
A exibição e votação dos filmes será realizada no site www.movcidade.com.br. O resultado dos mais votados será anunciado no Festival MoV.Cidade, que ocorre nos dias 19, 20 e 21 de agosto deste ano. A programação completa será divulgada em breve e o Festival será totalmente transmitido pelo YouTube. O evento conta com apoio da Rede Gazeta. 

MoV. Lab

O MoV.Cidade é uma mostra de criatividade e sustentabilidade que pauta a dinâmica nos centros urbanos em linguagem de cinema, música, performance, fotografia e debates temáticos, além de outras atividades de formação artística e cultural. Assim, o evento já abriu inscrições para oficinas gratuitas de empreendedorismo, voltadas à área criativa e produção de conteúdo audiovisual para mídias sociais.
Para participar do MoV.Lab, é necessário que o candidato tenha entre 18 e 29 anos, resida no Espírito Santo, preferencialmente na Grande Vitória, e possua acesso à internet. São 45 vagas cujas inscrições acontecem até o dia 28 de julho, no site www.movcidade.com.br.
As aulas ocorrerão online nos dias 19, 20 e 21 de agosto, data do Festival MoV.Cidade. Ao final da oficina, os alunos devem apresentar um plano de negócios para, além de obter o certificado, disputar prêmios em dinheiro. Os três melhores trabalhos serão premiados com até R$ 2 mil.

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