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Curtas-metragens capixabas

Festival (ORI)GENS leva cinema da periferia do ES para o mundo

Mostra começa nesta quinta (1) e reúne filmes capixabas que, principalmente, retratam a presença do negro como contador de suas próprias trajetórias

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 10:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2021 às 10:45
Cena do curta-metragem capixaba
Cena do curta-metragem capixaba "Preta na Cena", de Jaciara Bernardino Crédito: Festival de Curtas (ORI)GENS
A força da periferia invade o cinema! Esse é o objetivo (e o mantra) do Festival de Curtas (ORI)GENS, que acontece gratuitamente, com transmissões pelo YouTube, de quinta (1) a terça-feira (6), sempre às 19h.
O evento, que também contará com oficinas de audiovisual voltadas para a produção de vídeo e storytelling, seria realizado em São Mateus, mas foi replanejado para exibições on-line por conta da pandemia da Covid-19. A programação trará curtas-metragens capixabas que ressaltam a arte da periferia, em especial a presença do negro como contador de suas próprias trajetórias.
Entre as obras selecionadas, estão "Lama e Porcelana", de Luan Damázio; "Preta na Cana", de Jaciara Bernardino; "Meu Lugar", de João Rui; "Eu Vim de Lá", de Mestre Militão; "Da Margem pra Dentro", de Vinícius Cesar; "Legado", de Aurélia da Costa; "Você Não Me Vê", de Felipe dos Santos; "Sobre Rodas", de Jordan Pestana; "Poe(mar)", de Camila Alves; e "(in)flux", de Luiz Fernando S.

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Idealizado por Alif Ferreira, deficiente visual, videomaker, editor, produtor e agente cultural, o encontro pretende mostrar aos jovens o poder transformador do audiovisual.
"O festival tem uma importância muito significativa para minha trajetória, é um primeiro passo para proporcionar novas possibilidades aos jovens em situação de vulnerabilidade social na cidade de São Mateus", adianta Alif.
"Novas perspectivas e oportunidades serão apresentadas a esses jovens, não apenas pela premiação dos projetos selecionados, mas também pelas oficinas e informações sobre as oportunidades e profissionalização no mercado audiovisual”, avalia, informando que São Mateus, considerado o município com maior população negra do Espírito Santo, lida com a segregação e a marginalização da população preta, em especial os jovens entre 15 e 29 anos.
Entre as oficinais culturais que serão promovidas pelo Festival de Curtas (ORI)GENS, estão Produção de Vídeo, com Alif Ferreira; e Storytelling, com Breno Hayala, profissional de marketing com foco na criação e concepção de histórias e roteirização. Os cursos acontecem gratuitamente no sábado (3), com transmissão via Google Meets. A matrícula pode ser feita pela internet

Festival de Curtas (ORI)GENS

  • QUANDO: 01 a 06 de julho (quinta-feira a terça-feira), sempre a partir das 19h
  • ONDE ASSISTIR: Gratuitamente, pelo canal do evento no YouTube 

CRONOGRAMA DE EXIBIÇÃO

  • 01/07 – Lama e Porcelana – Luan Ériclis Damázio
  • 01/07 – Preta na Cena – Jaciara Bernardino
  • 02/07 – Legado – Aurélia da Costa
  • 02/07 – Meu Lugar – João Victor Rui
  • 03/07 – Poe(mar) – Camila Honorio Alves
  • 03/07 – Da Margem pra Dentro – Vinicius Cesar
  • 04/07 – Você não me vê – Felipe Ferreira dos Santos
  • 04/07 – Sobre Rodas – Jordan Pestana
  • 05/07 – Eu Vim de lá – Mestre Miltão
  • 05/07 – (In)Flux – Luiz Fernando S.

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