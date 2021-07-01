Festival (ORI)GENS leva cinema da periferia do ES para o mundo

Cena do curta-metragem capixaba "Preta na Cena", de Jaciara Bernardino Crédito: Festival de Curtas (ORI)GENS

Festival de Curtas (ORI)GENS, que acontece gratuitamente, com transmissões pelo A força da periferia invade o cinema! Esse é o objetivo (e o mantra) do, que acontece gratuitamente, com transmissões pelo YouTube , de quinta (1) a terça-feira (6), sempre às 19h.

O evento, que também contará com oficinas de audiovisual voltadas para a produção de vídeo e storytelling, seria realizado em São Mateus, mas foi replanejado para exibições on-line por conta da pandemia da Covid-19. A programação trará curtas-metragens capixabas que ressaltam a arte da periferia, em especial a presença do negro como contador de suas próprias trajetórias.

Entre as obras selecionadas, estão "Lama e Porcelana", de Luan Damázio; "Preta na Cana", de Jaciara Bernardino; "Meu Lugar", de João Rui; "Eu Vim de Lá", de Mestre Militão; "Da Margem pra Dentro", de Vinícius Cesar; "Legado", de Aurélia da Costa; "Você Não Me Vê", de Felipe dos Santos; "Sobre Rodas", de Jordan Pestana; "Poe(mar)", de Camila Alves; e "(in)flux", de Luiz Fernando S.

Idealizado por Alif Ferreira, deficiente visual, videomaker, editor, produtor e agente cultural, o encontro pretende mostrar aos jovens o poder transformador do audiovisual.

"O festival tem uma importância muito significativa para minha trajetória, é um primeiro passo para proporcionar novas possibilidades aos jovens em situação de vulnerabilidade social na cidade de São Mateus", adianta Alif.

"Novas perspectivas e oportunidades serão apresentadas a esses jovens, não apenas pela premiação dos projetos selecionados, mas também pelas oficinas e informações sobre as oportunidades e profissionalização no mercado audiovisual”, avalia, informando que São Mateus, considerado o município com maior população negra do Espírito Santo, lida com a segregação e a marginalização da população preta, em especial os jovens entre 15 e 29 anos.

Entre as oficinais culturais que serão promovidas pelo Festival de Curtas (ORI)GENS, estão Produção de Vídeo, com Alif Ferreira; e Storytelling, com Breno Hayala, profissional de marketing com foco na criação e concepção de histórias e roteirização. Os cursos acontecem gratuitamente no sábado (3), com transmissão via Google Meets. A matrícula pode ser feita pela internet

Festival de Curtas (ORI)GENS

QUANDO: 01 a 06 de julho (quinta-feira a terça-feira), sempre a partir das 19h



01 a 06 de julho (quinta-feira a terça-feira), sempre a partir das 19h ONDE ASSISTIR: Gratuitamente, pelo canal do evento no YouTube

CRONOGRAMA DE EXIBIÇÃO