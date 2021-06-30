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Noite Tchaikovsky

Camerata Sesi abre sessão extra de concerto para vacinados em Vitória

Evento será o primeiro de teste para retomada do setor em Vitória. Ingressos são limitados a 85 pessoas por sessão

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 15:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2021 às 15:09
Músicos da Camerata Sesi ES que se apresentarão no Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Músicos da Orquestra Camerata Sesi  Crédito: Jackie Campos
Produzido pela Orquestra Camerata Sesi, o concerto presencial "Noite Tchaikovsky" vai ganhar uma sessão extra neste sábado (3), às 19h. A apresentação de sexta-feira (2) já está com ingressos esgotados, segundo a assessoria do Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, em Vitória.
"Abrimos uma apresentação no sábado e, se necessário, também abriremos no domingo", afirma o diretor do Sesi Cultura, Marcelo Lages.
Camerata Sesi abre sessão extra de concerto para vacinados em Vitória
A orquestra está preparando o que há de mais marcante nas obras do mestre russo, que aos sete anos já compunha no piano suas primeiras canções. A entrada é 1kg de alimento não perecível. Os ingressos são limitados e foram disponibilizados no site do Sesi cultura.
O espetáculo será o primeiro feito presencialmente pela Camerata desde o início da pandemia do coronavírus no Espírito Santo e só poderão entrar pessoas que já estão imunizadas com as duas doses da vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias. O cartão de vacinação pode ser o fornecido no ato da imunização ou o que a Prefeitura de Vitória (PMV) disponibiliza por meio de seu aplicativo, o Vitória Online.
O evento ainda servirá para a prefeitura como teste para retomada de atividades culturais em meio à pandemia do coronavírus. O prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini, anunciou que este será o primeiro evento "Covid free" que a cidade experimentará e que os participantes do evento serão acompanhados após o concerto para o caso de sentirem qualquer sintoma da doença.

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CUIDADOS

Além do cuidado com a vacinação, o Teatro do Sesi informa que passou por algumas adaptações para acomodar apenas essas 85 pessoas, já que o total de assentos é de 300 lugares na plateia. A entrada para essa apresentação será cobrada em forma de um quilo de alimento não perecível e os ingressos, limitados, foram disponibilizados pelo site do Sesi Cultura.
Teatro do Sesi após reestruturação interna para receber espetáculos durante a pandemia da Covid-19
Teatro do Sesi após reestruturação interna para receber espetáculos durante a pandemia da Covid-19 Crédito: Vinícius Cavalcante/Sesi Cultural
Para Lages, o momento é de retomada e de expectativa alta neste primeiro evento de volta à programação regular. "A gente vai agora nesse momento de retomada mesmo, como outros estados com a vacinação até inferior à nossa do Espírito Santo já estão fazendo e a orquestra em si está com a expectativa alta, respeitando todos os protocolos e a gente passou esse período todo bem. Hoje já temos, também, a orquestra com a primeira dose vacinada", corrobora.
Para Lages, que reitera o cuidado que haverá na conferência da segunda dose da vacina para o público que for ao espetáculo, a própria escolha da peça do concerto reflete o entusiasmo em que estão os músicos da Camerata. "Tchaikovsky traz esse respiro de retomada. A orquestra fez muita live com música popular e agora estamos trazendo esse grande clássico, que é uma obra de difícil execução, mas que está com a qualidade excelente", termina.
*Com informações da assessoria do Sesi

SERVIÇO

  • “Noite Tchaikovsky” - Concerto da Orquestra Camerata Sesi
  • Data: dias 2 e 3 de julho de 2021 (sexta e sábado), às 19h
  • Ingressos: um quilo de alimento não perecível, com ingressos disponíveis pelo site do Sesi Cultura 
  • Informações:  (27) 3334-7323
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