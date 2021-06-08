De terror a road movie: filmes capixabas "invadem" o streaming

O road movie capixaba "Os Incontestáveis" está em cartaz no Amazon Prime Vídeo e Looke Crédito: Livres Filmes

O cinema capixaba foi "descoberto" pelos serviços de streaming. Com a estreia do road movie psicodélico "Os Incontestáveis" (2018), de Alex Serafini, no Amazon Prime Video e Looke, o "Divirta-se" vasculhou as plataformas para saber quais outros longas-metragens de diretores do ES estão disponíveis em home vídeo.

Encontramos, por exemplo, quase toda cinematografia do "mago do horror" Rodrigo Aragão, como "A Mata Negra" (2018), "Mangue Negro" (2008), "A Noite do Chupacabras" (2011) - o filme mais aterrorizante do cineasta de Guarapari -, "As Fábulas Negras" (2015) e "Mar Negro" (2013). Sucessos de crítica, "Espero Tua (Re)volta" (2019), de Eliza Capai, e "Todos os Paulos do Mundo" (2017), codirigido por Rodrigo de Oliveira, também pode ser conferidos no conforto de seu lar. Veja onde assistir aos títulos no serviço abaixo.

"A Mata Negra", inclusive, entrou nesta terça-feira (7), no mesmo Prime Video, onde "Os Incontestáveis" foi incluído, o que mostra que a plataforma de vídeo de Jeff Bezos - a segunda maior do mundo - está de olho na produção audiovisual do Espírito Santo.

Em conversa com a reportagem, Alex Serafini falou sobre a importância mercadológica que essa exposição traz para as produções locais. "O Amazon Prime Video é um dos mais populares serviços de streaming do mercado. Precisamos acompanhar essa tendência de consumo da plateia", adianta.

"Independentemente da pandemia, as pessoas se acostumaram com o streaming. Querem ter a oportunidade de ver um filme no conforto do seu lar, e isso não tem mais volta. Ao contrário de muitos realizadores, não acho que essa disputa seja desleal com o cinema. Tem um público específico que faz questão de assistir na telona. É possível, e creio ser uma tendência, fazer um lançamento simultâneo entre os dois setores, sem prejudicar o filme comercialmente", aponta Serafini.

"Os Incontestáveis" chega às plataformas após fazer um extenso circuito de festivais, sendo exibo em mais de 20 mostras, em cerca de 15 países, chegando a levar o "caneco" de Melhor Filme de Ficção Latino Americano, no Festival Internacional de Cine de La Serena, no Chile.

"Em 2018, lançamos comercialmente em 14 cidades do país. Um lançamento considerado grande, chegando até aos multiplex em shopping centers. Tiveram cidades em que ficamos quase um mês em cartaz, o que mostrou a boa aceitação por parte do público", orgulha-se, falando de sua estreia em longas-metragens.

PÉ NA ESTRADA

Trazendo uma história estritamente masculina (o que não é um demérito), o road movie (que conta com trama assinada por Serafini e Saulo Ribeiro) mostra as "desventuras" dos irmãos Belmont (Fabio Mozine, do Mukeka di Rato) e Maurício (Will Just, do The Muddy Brothers), que viajam pelas estradas do Espírito Santo em busca de um carro, o Maverick que pertenceu ao pai deles, de quem não têm notícia há anos.

A bordo de um Opala, eles partem de Vila Velha numa jornada pelo interior, até chegarem a Ecoporanga. À medida que Bel e Mau cruzam o ES, a história deles se mistura às histórias dos locais por onde passam, conduzindo-os por caminhos inusitados, em uma pegada nonsense, quase psicodélica.

Cena do filme "Os Incontestáveis", de Alex Serafini Crédito: Livre Filmes

"O filme vai ganhando uma conotação de realismo fantástico, esbarrando na alegoria. Quis fazer um projeto esteticamente diferente, meio fora do padrão (risos), tendo como referências mestres como Sergio Leone e Sam Peckinpah", explica.

Por falar no mestre por trás de clássicos como "O Casal Osterman" (1983) e "Meu Ódio Será Tua Herança" (1969), "Os Incontestáveis" traz muito da estética narrativa de Peckinpah, especialmente por conta de suas reviravoltas no roteiro.

"Acho o filme meio ame ou odeie, sabe (risos). Divide muito opiniões. Fala de uma relação familiar paterna ruim, com muitos conflitos, tipo aquela coisa de 'colocar os podres para fora'", enfatiza.

Sobre os rumos da produção capixaba, o realizador se mostra em ponto de espera. "Falta investimento na produção, também tendo como foco no setor de distribuição. Hoje, temos somente do Governo Estadual com alguma iniciativa de apoio. Em Vitória, a Lei Rubem, por exemplo, não sabemos em que pé está o último edital e nem temos certeza se ela realmente vai voltar. Um suporte das leis de incentivo é fundamental", defende.

Cheio de planos, Serafini fala com entusiasmo de uma série que está produzindo. "É baseado em Luca Bandit, personagem criado por Saulo Ribeiro. Foi aprovanda pela Ancine e estamos esperando a liberação dos recursos. A primeira temporada contará com cinco episódios e queremos gravar no Estado. Para o protagonista, pensamos em um ator de renome nacional. Conversamos com o extinto Canal Fox (agora Star), e recebemos uma carta de interesse da emissora para exibir o programa", complementa.

FILMES CAPIXABAS NO STREAMING

OS INCONTESTÁVEIS (2018)





Direção: Alex Serafini



Alex Serafini O que é: Neste road movie, escrito por Alexandre Serafini e Saulo Ribeiro, os irmãos Belmont e Maurício viajam pelas estradas do Espírito Santo em busca de um carro, o Maverick que pertenceu ao pai deles – de quem não têm notícia há anos. A bordo de um Opala, os irmãos partem de Vila Velha numa jornada pelo litoral e pelo interior, até chegarem a Cotaxé, distrito de Ecoporanga, no extremo noroeste do Estado. À medida que Bel e Mau cruzam o Espírito Santo, a história deles se mistura às histórias dos locais por onde passam, conduzindo-os por caminhos inusitados



Neste road movie, escrito por Alexandre Serafini e Saulo Ribeiro, os irmãos Belmont e Maurício viajam pelas estradas do Espírito Santo em busca de um carro, o Maverick que pertenceu ao pai deles – de quem não têm notícia há anos. A bordo de um Opala, os irmãos partem de Vila Velha numa jornada pelo litoral e pelo interior, até chegarem a Cotaxé, distrito de Ecoporanga, no extremo noroeste do Estado. À medida que Bel e Mau cruzam o Espírito Santo, a história deles se mistura às histórias dos locais por onde passam, conduzindo-os por caminhos inusitados Onde Ver: Para assinantes do Look e Amazon Prime Vídeo. Também pode ser alugado no Now, Vivo Play, Microsoft BR, Google Play BR

A MATA NEGRA (2018)



Direção: Rodrigo Aragão



Rodrigo Aragão O que é: Numa floresta no Espírito Santo, uma garota vê sua vida – e a de todos ao seu redor – mudar terrivelmente quando encontra o Livro Perdido de Cipriano, cuja magia sombria, além de outorgar poder e riqueza a quem o possui, é capaz de libertar uma terrível maldição sobre a terra



Numa floresta no Espírito Santo, uma garota vê sua vida – e a de todos ao seu redor – mudar terrivelmente quando encontra o Livro Perdido de Cipriano, cuja magia sombria, além de outorgar poder e riqueza a quem o possui, é capaz de libertar uma terrível maldição sobre a terra Onde ver: Para assinantes do Amazon Prime Video. Também pode ser alugado no Looke

ESPERO TUA (RE) VOLTA (2019)



Direção: Eliza Capai

Eliza Capai O que é: Espero tua (Re)volta é um retrato do movimento estudantil que ganhou força a partir do ano de 2015, ocupando escolas estaduais por todo Brasil. Acompanhando três jovens do movimento e com imagens de arquivo de manifestações desde 2013, o documentário tenta compreender as ocupações e as suas principais pautas a partir do ponto de vista dos estudantes envolvidos

Espero tua (Re)volta é um retrato do movimento estudantil que ganhou força a partir do ano de 2015, ocupando escolas estaduais por todo Brasil. Acompanhando três jovens do movimento e com imagens de arquivo de manifestações desde 2013, o documentário tenta compreender as ocupações e as suas principais pautas a partir do ponto de vista dos estudantes envolvidos Onde ver: Para assinantes do Globoplay e MUBI

TODOS OS PAULOS DO MUNDO

Direção: Rodrigo Oliveira, com codireção de Gustavo Ribeiro

Rodrigo Oliveira, com codireção de Gustavo Ribeiro O que é: A carreira de Paulo José como ator é revista a partir de seus filmes, dos icônicos "Todas as Mulheres do Mundo" a "Macunaíma", passando ainda por "O Padre e a Moça", "Juventude" e "O Palhaço". Ícone do cinema brasileiro, a trajetória de Paulo José serve também como retrato de uma era no audiovisual do país

A carreira de Paulo José como ator é revista a partir de seus filmes, dos icônicos "Todas as Mulheres do Mundo" a "Macunaíma", passando ainda por "O Padre e a Moça", "Juventude" e "O Palhaço". Ícone do cinema brasileiro, a trajetória de Paulo José serve também como retrato de uma era no audiovisual do país Onde ver: Para aluguel nas plataformas Google Play, iTunes e Looke

MANGUE NEGRO (2008)

Direção: Rodrigo Aragão

Rodrigo Aragão O que é: Uma remota comunidade de pescadores, cercada por um misterioso manguezal, tem sua rotina transformada em um pesadelo quando zumbis emergem das entranhas do mangue em busca de carne humana

Uma remota comunidade de pescadores, cercada por um misterioso manguezal, tem sua rotina transformada em um pesadelo quando zumbis emergem das entranhas do mangue em busca de carne humana Onde ver: Para assinantes da plataforma Looke

A NOITE DO CHUPACABRAS (2011)

Direção: Rodrigo Aragão

Rodrigo Aragão O que é: Um jovem casal retorna para a sua terra de origem, no interior do Espírito Santo, numa jornada por entre florestas e montanhas repletas de mistérios, lendas e belezas naturais. Douglas reencontra os parentes transtornados pela morte misteriosa de todos os animais da fazenda e os velhos conflitos que desde o passado atormentam duas famílias rivais. Os irmãos Silva estão cada vez mais certos da vingança planejada pelos Carvalho, porém, o pai sabe que algo muito mais sinistro se esconde na mata. As famílias em guerra, se deparam com um mal maior do que eles podem mensurar. Entre brigas, perseguições, caçadas e muitos tiros, a mítica figura do Chupacabras apresenta pela primeira vez sua face assassina.

Um jovem casal retorna para a sua terra de origem, no interior do Espírito Santo, numa jornada por entre florestas e montanhas repletas de mistérios, lendas e belezas naturais. Douglas reencontra os parentes transtornados pela morte misteriosa de todos os animais da fazenda e os velhos conflitos que desde o passado atormentam duas famílias rivais. Os irmãos Silva estão cada vez mais certos da vingança planejada pelos Carvalho, porém, o pai sabe que algo muito mais sinistro se esconde na mata. As famílias em guerra, se deparam com um mal maior do que eles podem mensurar. Entre brigas, perseguições, caçadas e muitos tiros, a mítica figura do Chupacabras apresenta pela primeira vez sua face assassina. Onde ver: Para assinantes da plataforma Looke

MAR NEGRO (2013)

Direção: Rodrigo Aragão

Rodrigo Aragão O que é: Uma mancha negra chega ao litoral de um pequeno vilarejo no Brasil, trazendo uma estranha doença que transforma os animais marinhos em predadores assassinos. Para sobreviver e salvar sua amada, Albino, arrisca sua vida e sua alma para lutar contra os monstros

Uma mancha negra chega ao litoral de um pequeno vilarejo no Brasil, trazendo uma estranha doença que transforma os animais marinhos em predadores assassinos. Para sobreviver e salvar sua amada, Albino, arrisca sua vida e sua alma para lutar contra os monstros Onde ver: Para assinantes da plataforma Looke