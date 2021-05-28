Globoplay traz até remake de "Rubi" no cardápio de lançamentos de junho

A série mexicana "Rubi" estreia em junho na programação da Globoplay Crédito: Globoplay

Os fãs da teledramaturgia mexicana (como o repórter desta matéria) entram em surto quando ouvem a inesquecível "La Descarada", do músico Reyli Barba ... "Es una descarada/Por ser la más hermosa/No tiene casi nada/Pero le gusta la vida cara"... Lógico que vem à mente "Rubi", telenovela estrelada por Bárbara Mori em 2004, que também foi fenômeno no Brasil, sendo exibida quatro vezes (!) pelo SBT e conseguindo a proeza de, em sua primeira exibição, atingir picos de 19 pontos de audiência, índices que a emissora de Silvio Santos dificilmente consegue.

Pois bem, saiba que o esperado remake da trama de Yolanda Vargas Dulché, lançado em 2020, é uma das atrações do cardápio de estreias da Globoplay para junho, mês que ainda conta com o relançamento da novela "A Gata Comeu" (1985), integrante do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia brasileira; e as estreias dos documentários "Meu Amigo Bussunda" e "Lexa: Mostra Esse Poder", além da nova temporada da série nacional "Sessão de Terapia" (veja todos os lançamentos abaixo).

Voltando a "La Descarada", "Rubi" - que estreia dia 14 - tem como protagonista a atriz e cantora Camila Sodi, sobrinha de Thalía, e volta em uma trama ambientada no futuro, que se passa em boa parte na Espanha, incluindo um bafafá com a realeza ibérica. A essência da história, porém, continua a mesma, ao mostrar uma mulher invejosa e ambiciosa que usa a beleza para sair da miséria, conquistando todos os homens ao seu redor.

A atração faz parte do projeto "Fábrica de Sueños", criado pela Televisa para fazer um resgate de suas tramas clássicas em formato de minissérie, com, no máximo, 25 capítulos. Já ganharam uma "repaginada" as novelas "A Usurpadora" (1998) e "Ambição - Cuna de Lobos" (1986). A próximo remake será o clássico dos clássicos, "Os Ricos Também Choram" (1979), primeiro folhetim latino exibido no Brasil elevando Verónica Castro ao status de diva.

Por falar em revirar o baú, a "A Gata Comeu", escrita pela saudosa Ivani Ribeiro, será relançada no serviço em 7 de junho. A novela trouxe Christiane Torloni em um de seus papéis mais famosos, Jô Penteado. A vida da dondoca muda completamente quando conhece Fábio (Nuno Leal Maia, um galã na época).

Durante uma excursão marítima, um temporal os desvia da rota e eles vão parar em uma ilha deserta, onde ficam presos por dois meses. A convivência diária faz nascer um tumultuado romance entre Fábio e Jô, um sentimento inédito para ela. Destaque também para a ótima atuação de Bia Seidl, como a invejosa irmã de Jô. Nostalgia pura!

VERDADE

Dois documentários chamam a atenção entre os lançamentos: "Meu Amigo Bussunda" e "Lexa: Mostra Esse Poder", com títulos praticamente autoexplicativos.

A primeira atração, que chega em data de junho ainda a ser definida, conta a história do gigante do humor pelos olhos do amigo Claudio Manoel, da filha Júlia Vianna e do também diretor Micael Langer, seguindo a vida de Bussunda, que foi batizado como Cláudio Besserman Vianna, da infância até a morte inesperada, em junho de 2006, durante a cobertura da Copa do Mundo. Trajetória esta que se confunde com as biografias dos outros comediantes do "Casseta & Planeta" e de uma revolução no humor feito na televisão.

A minissérie documental sobre a vida de Lexa estreia em 24 de junho Crédito: Reprodução/Instagram

O esperado doc de Lexa, por sua vez, chega à telinha em 24 de junho. Em formato de série, "Mostra Esse Poder" apresenta a trajetória da cantora ao longo de cinco episódios que vão relembrar o início da carreira, os desafios, as reviravoltas, a consagração musical e os planos para o futuro. O projeto é feito em parceria com o Multishow e produzido por KondZilla e Ferrattry, produtora pertencente à mãe da cantora.

Outro destaque do mês é a estreia da elogiada série "Sessão de Terapia", a partir do dia 4 do próximo mês. A quinta temporada da atração chega permeada por um tema que une todos os pacientes: a vida.

Sem Sofia por perto, Caio Barone (Selton Mello) precisa procurar um novo profissional para acompanhá-lo. É então que chega à série Davi Greco (Rodrigo Santoro), um terapeuta que cuida de adultos, mas sobretudo de crianças, fato que vai gerar uma tensão entre eles.

Estrelado por Selton Melo, "Sessão Terapia" ganha nova temporada na Globoplay Crédito: Globoplay/Divulgação

A nova temporada vai marcar o reencontro dos amigos Rodrigo e Selton, que não trabalham juntos desde a novela "Olho no Olho", de 1993. Os dez primeiros episódios estreiam no dia 04 de junho e, a cada semana, cinco novos capítulos sobem à plataforma, sempre às sextas-feiras.

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