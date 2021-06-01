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Audiovisual

MoV.Cidade abre inscrições para filmes em sua 3ª edição e lança websérie

Interessados têm até o dia 25 para disputar uma vaga na mostra de criatividade e sustentabilidade urbana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2021 às 10:12

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 10:12

Gravação do Mov.Lab, laboratório imersivo de audiovisual do festival Mov.Cidade
Entre as atividades do festival Mov.Cidade, estão a mostra de filmes, laboratórios audiovisuais e exibições de webséries Crédito: Divulgação/Mov.Cidade
A Mostra MoV.Cidade – Mostra & Lab de Criatividade e Sustentabilidade Urbana do Espírito Santo – está com a seleção de filmes abertas para compor a edição de 2021. Os interessados têm até o dia 25 de junho para inscrever curtas-metragens, de qualquer gênero ou formato, de até 30 minutos produzidos por brasileiros a partir de 2019.
Serão selecionados até 10 curtas-metragens que tenham como tema a relação das pessoas com centros urbanos: sustentabilidade, mobilidade, cidades criativas, movimentos culturais, sociais e artísticos, representatividade, acessibilidade, dentre outros temas correlatos. As inscrições ocorrem pelo site www.movcidade.com.br.
A Mostra será transmitida na plataforma MoV.ON, disponível no site do MoV.Cidade, no segundo semestre. Os três filmes mais bem avaliados pelo júri popular ainda levam prêmios: R$ 2 mil para o 1º lugar; R$ 1.000 para o 2º lugar e R$ 500 para o 3º mais votado.
Segundo o diretor artístico e de programação, Léo Alves, o objetivo é divulgar novos trabalhos. "Este ano de 2021, especialmente desafiante para todos nós, queremos dar ainda mais destaque para o fazer audiovisual, não apenas produzindo conteúdo próprio em nossos canais, como estimulando a produção de conteúdo pelos 'Zs' e difundindo filmes capazes de refletir as cidades do nosso mundo contemporâneo, provocando nossas memórias, nossas realidades", explica.

WEBSÉRIE

Por falar em produção própria, o MoV.Cidade 2021 lança a segunda temporada da Websérie MoV.Cidade. Os quatro episódios são lançados toda quarta-feira no IGTV do perfil oficial do MoV.Cidade no Instagram (@mov.cidade), por volta das 18h.
Os convidados resgatam a importância da alimentação de qualidade como fortalecimento dos laços afetivos, das origens ancestrais e na conexão entre corpo e mente. A produção executiva da Websérie é da jornalista Luanna Esteves.
O primeiro episódio com os convidados Gustavo Corrêa e Winy Fabiano já está no ar. Gustavo é chef de cozinha e estudioso de nutrição, com métodos para melhoria da qualidade de vida. Winy é educadora e ativista social, idealizadora da Ubuntu Quitutes e presidente do MUCA - Mulheres Unidas do Caratoíra.

MOV.CIDADE

Realizado pela Caju Produções, o MoV.Cidade pauta a dinâmica nos centros urbanos em linguagem de cinema, música, performance, fotografia e debates temáticos, além de outras atividades de formação artística e cultural.
*Com informações da assessoria do evento

SERVIÇO

  • SELEÇÃO PARA A MOSTRA MOV.CIDADE
  • Prazo: até 25 de junho
  • Quem pode se inscrever: Brasileiros com curtas-metragens de até 30 minutos, produzidos a partir de 2019, que abordem temáticas relacionadas ao MoV.Cidade
  • Inscrições: pelo site www.movcidade.com.br

  • WEBSÉRIE
  • A websérie conta com quatro episódios que abordam diferentes temáticas. São eles:
  • #EP. 1: Corpo e Alimentação: Como equilibrar corpo e mente? – com Gustavo Correa e Winy Fabiano - JÁ DISPONÍVEL
  • #EP. 2: Ciclos e Reciclagem: Você é o que você consome? – com Juliana Lisboa e Lúcio Heleno
  • #EP. 3: Cidade - Corpo: Como criar outras cidades? – com Renato Santos e Afronta MC
  • #EP. 4: Futuro e inovação: o pós digital? – com Juliana Gavini e Rafaela Marques

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