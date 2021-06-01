MoV.Cidade abre inscrições para filmes em sua 3ª edição e lança websérie

Entre as atividades do festival Mov.Cidade, estão a mostra de filmes, laboratórios audiovisuais e exibições de webséries Crédito: Divulgação/Mov.Cidade

A Mostra MoV.Cidade – Mostra & Lab de Criatividade e Sustentabilidade Urbana do Espírito Santo – está com a seleção de filmes abertas para compor a edição de 2021. Os interessados têm até o dia 25 de junho para inscrever curtas-metragens, de qualquer gênero ou formato, de até 30 minutos produzidos por brasileiros a partir de 2019.

Serão selecionados até 10 curtas-metragens que tenham como tema a relação das pessoas com centros urbanos: sustentabilidade, mobilidade, cidades criativas, movimentos culturais, sociais e artísticos, representatividade, acessibilidade, dentre outros temas correlatos. As inscrições ocorrem pelo site www.movcidade.com.br.

A Mostra será transmitida na plataforma MoV.ON, disponível no site do MoV.Cidade, no segundo semestre. Os três filmes mais bem avaliados pelo júri popular ainda levam prêmios: R$ 2 mil para o 1º lugar; R$ 1.000 para o 2º lugar e R$ 500 para o 3º mais votado.

Segundo o diretor artístico e de programação, Léo Alves, o objetivo é divulgar novos trabalhos. "Este ano de 2021, especialmente desafiante para todos nós, queremos dar ainda mais destaque para o fazer audiovisual, não apenas produzindo conteúdo próprio em nossos canais, como estimulando a produção de conteúdo pelos 'Zs' e difundindo filmes capazes de refletir as cidades do nosso mundo contemporâneo, provocando nossas memórias, nossas realidades", explica.

WEBSÉRIE

Por falar em produção própria, o MoV.Cidade 2021 lança a segunda temporada da Websérie MoV.Cidade. Os quatro episódios são lançados toda quarta-feira no IGTV do perfil oficial do MoV.Cidade no Instagram (@mov.cidade), por volta das 18h.

Os convidados resgatam a importância da alimentação de qualidade como fortalecimento dos laços afetivos, das origens ancestrais e na conexão entre corpo e mente. A produção executiva da Websérie é da jornalista Luanna Esteves.

O primeiro episódio com os convidados Gustavo Corrêa e Winy Fabiano já está no ar. Gustavo é chef de cozinha e estudioso de nutrição, com métodos para melhoria da qualidade de vida. Winy é educadora e ativista social, idealizadora da Ubuntu Quitutes e presidente do MUCA - Mulheres Unidas do Caratoíra.

MOV.CIDADE

Realizado pela Caju Produções, o MoV.Cidade pauta a dinâmica nos centros urbanos em linguagem de cinema, música, performance, fotografia e debates temáticos, além de outras atividades de formação artística e cultural.

*Com informações da assessoria do evento

SERVIÇO