"Ocupa Cidade": podcast debate ações sobre ocupação cultural em espaços públicos

Lançado em podcasts e em vídeos nas redes sociais, o projeto "Ocupa Cidade" promove debates sobre ocupação cultural dos espaços públicos do Estado Crédito: Marcelo Borjaile

Discutir a ocupação cultural de espaços públicos usando, para isso, dois dos formatos mais democráticos: a internet e os meios de comunicação. Esse é o objetivo do podcast "Ocupa Cidade", apresentada pelos produtores Bruno Lima e Gab Kruger.

Após a primeira temporada com transmissão pelo canal da TV Ufes no YouTube, a atração será apresentada em formato de podcast, com seis episódios trazendo um tema especial e convidados ligados à cultura, como Fabrício Noronha, Secretário de Cultura do Estado, Luzia Toledo, subsecretária da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) para o Turismo; Jadir Pela, reitor do Ifes; e a Subsecretária de Cultura de Viana, Renata Weixter.

A estreia acontece nesta terça-feira (27), com a inclusão do primeiro programa no Spotify, às 7h, e também com transmissão pelo YouTube , no mesmo dia, a partir das 19 horas. Multimídia, o "Ocupa Cidade" ainda será transmitido pela Rádio Universitária 104.7 FM, sempre a partir das 14 horas, na data de lançamento de cada episódio.

O primeiro capítulo, "Patrimônio Histórico e Identidade Cultural do Espírito Santo", contará com a presença da jornalista do Em Movimento Luanna Esteves, Fabrício Matos e Elisa Taveira. As exibições continuam até 31 de agosto.

Dentre outros assuntos a serem debatidos, estão temas pontuais, que soam urgentes, como "Impactos e Desafios da Covid-19 na Ocupação Cultural" - seja com o avanço da vacinação no ES ou mesmo como a pandemia está afetando o carnaval capixaba - e "Cultura e Meio Ambiente".

É preciso destacar que, em sua gênese, a série "Ocupa Cidade" busca avançar debates tendo como prisma os mantras da inovação, empreendedorismo e economia criativa.

"A ideia é promover reflexões a partir de visões plurais, e, para tanto, contamos com a participação de nomes de diversas áreas do conhecimento, entre especialistas, empreendedores, acadêmicos, fazedores de cultura, políticos, produtores culturais e estudiosos da economia criativa", pontua Bruno Lima.

Além dos programas, o "Ocupa Cidade" promoveu uma oficina cultural sobre as técnicas de produção de um podcast, que contou com participação jovens do bairro São Pedro, em Vitória. As aulas do curso, ministradas por Estevão de Paula, contou com certificação emitida pelo Ifes.

PODCAST "OCUPA CIDADE"

QUANDO: gratuitamente, a partir desta terça-feira (27), com transmissões pelo gratuitamente, a partir desta terça-feira (27), com transmissões pelo Spotify YouTube e Rádio Universitária 104.7 FM

DATAS DAS EXIBIÇÕES

Episódio 1: "Patrimônio Histórico e Identidade Cultural do Espírito Santo"

Com Luanna Esteves, Fabrício Matos e Elisa Taveira

Disponível em 27/07





Episódio 2: "Cultura e Meio Ambiente"

Com João Batista Wyatt, Sandro Firmino e Felipe Ramaldes

Disponível em 03/08





Episódio 3: "Uso Cultural de Espaços Públicos e Inovação"

Com Jadir Pela, Angelo Delcaro, Daniela Bissoli e Naiara Calliani

Disponível em 10/08





Episódio 4: "Impactos e Desafios da Covid-19 na Ocupação Cultural dos Espaços Públicos

Com Fabrício Noronha, Priscila Ceolin e Ana Morena

Disponível em 17/08





Episódio 5: "Impactos e Desafios da Covid-19 na Ocupação Cultural - Carnaval"

Luzia Toledo, André Félix, Jocelino Silva Junior e Cris Couri

Disponível em 24/08





Episódio 6: Impactos e Desafios da Covid-19 na Ocupação Cultural - Vacina

Com Renata Weixter e Pablo Pacheco

Disponível em 31/08