Casa da Memória recebe exposição que homenageia as mulheres negras

Fazendo alusão ao Julho das Pretas, a pintora Fabrizia Gomes abre a exposição "Somos Todas Terezas" na Casa da Memória, na Prainha, em Vila Velha. A mostra de pinturas com temática da mulher negra ocupa o espaço após o sucesso de "Imaginário", de curadoria de Celso Adolfo, que reabriu o espaço cultural que passou por reformas.
"Somos Todas Terezas" é uma forma de celebrar Tereza Benguela, símbolo da luta das mulheres no século XVIII, quando defendeu durante décadas o Quilombo do Quariterê, às margens do rio Guaporé, na atual cidade de Cuiabá, Mato Grosso.
"Juntamente com cerca de três mil pessoas, ela lutou bravamente pelo território onde viviam e contra a escravidão, até sua morte em combate, em 1770. Um evento para compartilhar com todos os saberes históricos e o diálogo social", destacou Fabrizia Gomes.
A mostra, que fica em cartaz até 22 de agosto, usa da imagem de Tereza e de diversas mulheres negras, que têm seu dia comemorado neste domingo (25).
"A exposição com pinturas em óleo sobre tela da artista é uma belíssima homenagem às muitas 'Terezas', que representam a resistência e luta da mulher preta e não-preta, como reconhecimento e valorização da produtividade cultural das afro-empreendedoras de Vila Velha", afirma o subsecretário Municipal de Cultura, Manoel Goes.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha
- EXPOSIÇÃO "SOMOS TODAS TEREZAS"
- Artista: Fabrizia Gomes
- Visitação: de 22 de julho a 22 de agosto
- Horários: de terça a sexta-feira das 10 às 16h. Sábados, domingos e feriados das 9 às 18h
- Entrada: franca
- Onde: na Casa da Memória de Vila Velha - Rua Luciano das Neves, 17, Prainha
- Informações: (27) 3149-7345