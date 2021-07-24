Casa da Memória recebe exposição que homenageia as mulheres negras

A pintora Fabrizia Gomes abre a exposição "Somos Todas Terezas" na Casa da Memória Crédito: Divulgação/PMVV

Fazendo alusão ao Julho das Pretas, a pintora Fabrizia Gomes abre a exposição "Somos Todas Terezas" na Casa da Memória, na Prainha, em Vila Velha. A mostra de pinturas com temática da mulher negra ocupa o espaço após o sucesso de "Imaginário", de curadoria de Celso Adolfo, que reabriu o espaço cultural que passou por reformas.

"Somos Todas Terezas" é uma forma de celebrar Tereza Benguela, símbolo da luta das mulheres no século XVIII, quando defendeu durante décadas o Quilombo do Quariterê, às margens do rio Guaporé, na atual cidade de Cuiabá, Mato Grosso.

"Juntamente com cerca de três mil pessoas, ela lutou bravamente pelo território onde viviam e contra a escravidão, até sua morte em combate, em 1770. Um evento para compartilhar com todos os saberes históricos e o diálogo social", destacou Fabrizia Gomes.

A mostra, que fica em cartaz até 22 de agosto, usa da imagem de Tereza e de diversas mulheres negras, que têm seu dia comemorado neste domingo (25).

"A exposição com pinturas em óleo sobre tela da artista é uma belíssima homenagem às muitas 'Terezas', que representam a resistência e luta da mulher preta e não-preta, como reconhecimento e valorização da produtividade cultural das afro-empreendedoras de Vila Velha", afirma o subsecretário Municipal de Cultura, Manoel Goes.

*Com informações da Prefeitura de Vila Velha