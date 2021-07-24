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Arte

Casa da Memória recebe exposição que homenageia as mulheres negras

Com pinturas de mulheres, "Somos todas Terezas" celebra Tereza Benguela, símbolo da luta das mulheres no século XVIII

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 11:39

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

24 jul 2021 às 11:39
A pintora Fabrizia Gomes abre a exposição
A pintora Fabrizia Gomes abre a exposição "Somos Todas Terezas" na Casa da Memória Crédito: Divulgação/PMVV
Fazendo alusão ao Julho das Pretas, a pintora Fabrizia Gomes abre a exposição "Somos Todas Terezas" na Casa da Memória, na Prainha, em Vila Velha. A mostra de pinturas com temática da mulher negra ocupa o espaço após o sucesso de "Imaginário", de curadoria de Celso Adolfo, que reabriu o espaço cultural que passou por reformas.
"Somos Todas Terezas" é uma forma de celebrar Tereza Benguela, símbolo da luta das mulheres no século XVIII, quando defendeu durante décadas o Quilombo do Quariterê, às margens do rio Guaporé, na atual cidade de Cuiabá, Mato Grosso.
"Juntamente com cerca de três mil pessoas, ela lutou bravamente pelo território onde viviam e contra a escravidão, até sua morte em combate, em 1770. Um evento para compartilhar com todos os saberes históricos e o diálogo social", destacou Fabrizia Gomes.

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A mostra, que fica em cartaz até 22 de agosto, usa da imagem de Tereza e de diversas mulheres negras, que têm seu dia comemorado neste domingo (25). 
"A exposição com pinturas em óleo sobre tela da artista é uma belíssima homenagem às muitas 'Terezas', que representam a resistência e luta da mulher preta e não-preta, como reconhecimento e valorização da produtividade cultural das afro-empreendedoras de Vila Velha", afirma o subsecretário Municipal de Cultura, Manoel Goes.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha
  • EXPOSIÇÃO "SOMOS TODAS TEREZAS"
  • Artista: Fabrizia Gomes
  • Visitação: de 22 de julho a 22 de agosto
  • Horários: de terça a sexta-feira das 10 às 16h. Sábados, domingos e feriados das 9 às 18h
  • Entrada: franca
  • Onde:  na Casa da Memória de Vila Velha - Rua Luciano das Neves, 17, Prainha
  • Informações: (27) 3149-7345

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