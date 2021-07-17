Conheça o ''CaféCatura'', uma forma divertida (e gostosa) de fazer arte!

Uma das obras feitas através do café Crédito: Reprodução/Em Movimento

A arte pode ser executada de diversas maneiras, até porque ela não se limita às técnicas tradicionais. Inclusive, se conhecermos outras culturas ao redor do mundo, é possível perceber as inúmeras formas de expressão artística, por mais simples que sejam.

A arte pode ser representada na dança, cinema, canto, teatro, pintura, desenho, bordado, escultura e por aí vai. E foi a partir desse "pensamento" que surgiu o ‘’CaféCatura’’. Mas, espera, o que seria isso?

Como o nome já pressupõe, papel, pincel e café, sim, essa delícia mesmo, são as ferramentas necessárias para esse tipo de arte, criada pelo ilustrador capixaba Humberto Freitas.

‘’Eu desenvolvi uma técnica própria, trabalhar com o café e a água, como se fosse uma aquarela’’, conta o artista, em entrevista recente ao programa "Em Movimento", exibido aos sábados, na TV Gazeta.

Humberto Freitas, o ilustrador responsável pela técnica Crédito: Reprodução/Em Movimento

Mas a técnica tem o seu segredo: ela necessita três tons da bebida, medidas pela sua intensidade. ‘’Uso o café mais forte, médio e o mais fraco. E depois fica aquele desenho permanente, já que a mancha não sai’’, explica Humberto.

O ilustrador ainda "democratiza" (ou seria ensina?) sua técnica, pontuando um passo a passo desse tipo de pintura: ‘’É só pegar o pincel, misturar os tons de café e começar a pintar em uma superfície, como num papel ou numa tela’’, explica.

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A mistura de intensidades do ingrediente compõe as formas da pintura Crédito: Reprodução/Em Movimento

O ‘’CaféCatura’’ é uma técnica simples e curiosa. Mesmo se você não tiver, digamos, habilidades artísticas, é válido embarcar nessa "viagem", pois é muito divertido! Mas, tome cuidado para não confundir as xícaras e acabar bebendo a usada na pintura!

Uma das obras feitas através do café Crédito: Reprodução/Em Movimento