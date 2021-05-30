Vídeo: veja como ficou a Casa da Memória após reforma, em Vila Velha

Aberta para visitação desde terça-feira (25), a Casa da Memória, em Vila Velha, está novinha em folha, após uma reforma que durou aproximadamente um ano e custou cerca de R$ 400 mil. O repórter fotográfico Carlos Alberto Silva visitou o local e, ao lado do subsecretário Municipal de Cultura, Manoel Goes, mostra as mudanças estruturais do prédio, construído em 1893.
Além disso, o leitor de A Gazeta vai conhecer um pouco da história do local e ver detalhes da exposição recém-inaugurada "Imaginário", com quadros de artistas canela-verde. Confira o vídeo.