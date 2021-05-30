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História e cultura

Vídeo: veja como ficou a Casa da Memória após reforma, em Vila Velha

Local foi reaberto para visitação na última terça-feira (25), após mais de um ano de obras ao custo aproximado de R$ 400 mil

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 09:00

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

30 mai 2021 às 09:00
Casa da Memória
Casa da Memória de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Aberta para visitação desde terça-feira (25), a Casa da Memória, em Vila Velha, está novinha em folha, após uma reforma que durou aproximadamente um ano e custou cerca de R$ 400 mil. O repórter fotográfico Carlos Alberto Silva visitou o local e, ao lado do subsecretário Municipal de Cultura, Manoel Goes, mostra as mudanças estruturais do prédio, construído em 1893.
 Além disso, o leitor de A Gazeta vai conhecer um pouco da história do local e ver detalhes da exposição recém-inaugurada "Imaginário", com quadros de artistas canela-verde. Confira o vídeo.

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