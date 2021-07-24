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Paixão!

"Coisa de pele": capixabas tatuam no corpo o amor pelo ES

Conheça pessoas que decidiram desenhar símbolos do Espírito Santo na pele e que levam o orgulho da terra para todos os cantos

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 15:00

Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 

24 jul 2021 às 15:00
O Convento da Penha registrado na pele
O Convento da Penha registrado na pele Crédito: Imagens/TV Gazeta ES
Você sente orgulho de ser capixaba a ponto de registrar esse amor em partes do corpo? Pois saiba que virou tendência entre alguns moradores do Estado fazer tatuagens que ressaltam as belezas e pontos turísticos locais, como o Convento da Penha, a Terceira Ponte, o Farol de Santa Luzia e até as tradicionais paneleiras de Goiabeiras, em Vitória. 
A tatuadora Gê Becker afirma que a procura por pessoas querendo "marcar" símbolos capixabas na pele aumentou nos últimos meses. "A gente desenha sempre um ponto que marcou a infância da pessoa ou o amor pelo Estado. Muitos, inclusive, escolheram viver aqui’’, explica a artista. 
Uma das apaixonadas pela terra espírito-santense é Luana Guio. Ela conta que trabalha em um prédio na capital capixaba que tem exatamente a vista que sua tatuagem representa: o Convento da Penha, a Terceira Ponte e o Morro do Moreno. ‘’Quis fazer porque eu tenho muito orgulho de Vila Velha e de morar aqui. Não sei para onde a vida vai me levar, se vou trabalhar em outro lugar, então quis marcar realmente da onde vim’’, explica a moça, com um orgulho que não cabe no peito.
Já o Fernando Santa Clara decidiu juntar o amor por história e pela gastronomia para tatuar um dos maiores patrimônios culturais do Espírito Santo, as paneleiras de Goiabeiras. Com uma tatuagem bastante original, Fernando diz que o desenho representa o "selo que as paneleiras usam no barracão, em Goiabeiras".
Além de muito representativo, o rapaz afirma que o desenho tem um significado grande para o Estado. "Esse símbolo significa muito em relação à origem da panela de barro e também ressalta a importância o que ofício possui para a nossa história".
Tatuagem de Fernando que homenageia as paneleiras
Tatuagem de Fernando que homenageia as paneleiras Crédito: Imagens/TV Gazeta ES
E não para por aí! Confira fotos de outros capixabas que compartilharam essa prova de amor pelo Espírito Santo na pele:

Tatuagens dos apaixonados pelo Espírito Santo

*Conteúdo feito em parceria com a repórter Elis Carvalho, do programa "Em Movimento", da TV Gazeta

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