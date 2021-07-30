Com 66 apresentações, 2ª etapa do "Cultura Em Toda Parte'' começa nesta sexta

Nesta sexta-feira (30), inicia a segunda etapa do festival Cultura em Toda Parte - Módulo Central Sul. O evento é idealizado pela Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult), com realização do Instituto Parceiros do Bem e apoio do Sesi Cultura e da TV Educativa do Estado (TVE). Com uma duração de, aproximadamente, um mês, o evento promete uma mistura espetacular de arte e diversidade.
Serão 66 atrações programadas no formato virtual, sendo todas gratuitas. Nomes como Os Gargantas de Ouro, My Magical Glowing Lens, Aline Garruth, Banda Marajah, Douglas Lopes, Cainã e a Vizinhança do Espelho, GAVI e Lívia Simão devem animar o evento que será realizado sempre de sexta a domingo, a partir das 18h.
As transmissões online acontecem pelo canal do YouTube do Instituto Parceiros do Bem e no canal da Secult. A TVE também transmitirá todas as apresentações.
"Serão 12 canções apresentadas. Passei por todo o repertório lançado até o momento, do 'Livre pra Viver' até as canções de 'A Fogueira', com as já lançadas 'Mãe' e 'Abra as Cortinas'. Fizemos uma estética intimista de fotografia, em preto e branco, para levar essa proximidade ao público", explica Douglas Lopes, sobre sua apresentação marcada para o dia 21 de agosto.
A seleção dos artistas foi feita através do chamamento público. De acordo com as informações oficiais, serão cinco contações de histórias, 14 artistas solos, 20 duos ou trios e 27 grupos com quatro ou mais integrantes. Entre elas, apresentações de teatro e circo como do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira e do Circo Imperial.
As apresentações atravessam diversas linguagens artísticas, seguindo as categorias de música, literatura, contação de história, artes cênicas, artes integradas, cultura popular e cultura afro-brasileira. Segundo Simone, a expectativa para a segunda fase é a melhor possível. "Sabemos que são artistas talentosos, de vários lugares, reunidos num projeto potente que visa, além de ajudar os artistas durante a pandemia, difundir e divulgar a criação da arte das regiões Central e Sul do nosso Estado", afirma Simone Marçal, diretora executiva do Instituto Parceiros do Bem.
INVESTIMENTO
Com todas apresentações autorais, o evento "Cultura em Toda Parte - Módulo Central Sul’’ pretende valorizar os artistas que se propõem a criar algo inédito. Os cachês para os participantes totalizam R$ 296.800,00 em investimento, a partir de recursos da Lei Aldir Blanc. Além de todas as expectativas, o festival carrega uma enorme estrutura. "Temos uma grande equipe envolvida nesse projeto, masterizamos os áudios, cuidamos das edições e colocamos legendagem, garantindo a qualidade e a acessibilidade das apresentações", pontua a diretora executiva.
Fazem parte das regiões Central e Sul as cidades de Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Vila Valério, Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal, Sooretama, Apiacá, Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Vargem Alta, Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iúna, Irupi, Muniz Freire, São José do Calçado, Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- SEMANA 1
- 30 de julho – Sexta-feira – a partir das 18h
- Banda Suindara – Música – Divino de São Lourenço
- Joaoeascoisasnaoessenciais – Música – Cachoeiro de Itapemirim
- Bella Nogueira – Música – Linhares
- Os Gargantas de Ouro – Música – Colatina
- 31 de julho – Sábado – a partir das 18h
- OsViajero – Música – Aracruz
- Banda Marajah – Música – Marataízes
- Grupo Guanandi – Música – Divino de São Lourenço
- Banda Musical Prateado – Música – Anchieta
- 01 de agosto – Domingo – a partir das 18h
- Eliane Correia – Contação de Histórias – Guaçuí
- Amélia Barreto – Música – Cachoeiro de Itapemirim
- Mudo – Música – Cachoeiro de Itapemirim
- Grupo de Caxambu de Pedra Branca "Fé, Raça, Força em um só Coração" – Cultura Afro brasileira – Vargem Alta
- SEMANA 2
- 06 de agosto – Sexta-feira – a partir das 18h
- Margozzo – Música – Cachoeiro de Itapemirim
- Marcius – Música – Guaçuí
- Banda Show da Viola - Colatina
- Aroldo Sampaio – Música – Cachoeiro de Itapemirim
- Laboratório de Montagens Cênicas Epicentro – Artes Cênicas – Cachoeiro de Itapemirim
- 07 de agosto – Sábado – a partir das 18h
- THI – Música – Linhares
- My Magical Glowing Lens – Música – Colatina
- Elias Wagner e Banda – Música - Linhares
- Antônio Canzian – Artes Integradas – Cachoeiro de Itapemirim
- 08 de agosto – Domingo – a partir das 18h
- HISTARTEL Histórias e Artes Luma Mara – Contação de Histórias – Cachoeiro de Itapemirim
- Palhaço Xipoca – Artes Cênicas – Divino de São Lourenço
- Preto Pires – Música - Linhares
- Gelo-Nove – Música - Alegre
- Folia de Reis Estrela do Mar – Cultura Popular – Cachoeiro de Itapemirim
- SEMANA 3
- 13 de agosto – Sexta-feira – a partir das 18h
- Daniel Silva – Música – São Gabriel da Palha
- Washington Salvador – Música – Ibiraçú
- Aline Garruth – Música – Cachoeiro de Itapemirim
- Mesa 3 – Música – Muqui
- 14 de agosto – Sábado – a partir das 18h
- Diego Biazatti – Música – Cachoeiro de Itapemirim
- Banda Dibandeja – Música – Linhares
- Faith Again – Música – Baixo Guandu
- Circo Imperial – Artes Cênicas – Vila Valério
- 15 de agosto – Domingo – a partir das 18h
- A Mala Produções – Contação de Histórias – Cachoeiro de Itapemirim
- Tabatha Fher – Música – Linhares
- Camila Gabriel – Música – Ibatiba
- Jasmin e Tiaya Godoy – Música – Divino de São Lourenço
- Natalie Mirêdia – Artes Integradas – Vargem Alta
- SEMANA 4
- 20 de agosto – Sexta-feira – a partir das 18h
- Naomhi – Música - Aracruz
- Eloá Eler – Música – Ibatiba
- Wender Dalto e o Bando – Música - Iconha
- Soturno Jazz Band – Música – Cachoeiro de Itapemirim
- Anderson Valfré – Literatura – Linhares
- 21 de agosto – Sábado – a partir das 18h
- Jhonatan Pinheiro – Música - Iúna
- Douglas Lopes – Música - Anchieta
- Dório e Gabriel – Música – João Neiva
- Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira – Artes Cênicas - Guaçuí
- 22 de agosto – Domingo – a partir das 18h
- Cia NÓS de Teatro – Contação de Histórias – Cachoeiro de Itapemirim
- Dunga do Malícia – Música – Cachoeiro de Itapemirim
- Projeto Feijoada – Música – Cachoeiro de Itapemirim
- White Death – Música – Bom Jesus do Norte
- Gravekeepers – Música - Linhares
- SEMANA 5
- 27 de agosto – Sexta-feira – a partir das 18h
- Eder de Oliveira – Música - Colatina
- Livia Simão – Musica – Cachoeiro de Itapemirim
- Luan Soreu – Música - Colatina
- Mais um Ponto, Mais um Conto – Artes Cênicas - Guaçuí
- 28 de agosto – Sábado – a partir das 18h
- GAVI – Música – Cachoeiro de Itapemirim
- Cainã e a Vizinhança do Espelho – Música – Linhares
- Trio Coisa Nossa – Música – Colatina
- Eliane Correia – Literatura – Guaçuí
- 29 de agosto – Domingo – a partir das 18h
- Davi Forecchi – Contação de Histórias – Aracruz
- Meire Pires – Música - Aracruz
- Duo Brothers – Música – Cachoeiro de Itapemirim
- Folia de Reis Estrela de Prata – Cultura Popular – Mimoso do Sul
- Tonny Campbell – Artes Cênicas – Cachoeiro de Itapemirim