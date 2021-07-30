Com 66 apresentações, 2ª etapa do "Cultura Em Toda Parte'' começa nesta sexta

O compositor Douglas Lopes é uma das atrações da segunda etapa do festival Crédito: Aron Ribas/Divulgação

Nesta sexta-feira (30), inicia a segunda etapa do festival Cultura em Toda Parte - Módulo Central Sul. O evento é idealizado pela Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult), com realização do Instituto Parceiros do Bem e apoio do Sesi Cultura e da TV Educativa do Estado (TVE). Com uma duração de, aproximadamente, um mês, o evento promete uma mistura espetacular de arte e diversidade.

Serão 66 atrações programadas no formato virtual, sendo todas gratuitas. Nomes como Os Gargantas de Ouro, My Magical Glowing Lens, Aline Garruth, Banda Marajah, Douglas Lopes, Cainã e a Vizinhança do Espelho, GAVI e Lívia Simão devem animar o evento que será realizado sempre de sexta a domingo, a partir das 18h.

"Serão 12 canções apresentadas. Passei por todo o repertório lançado até o momento, do 'Livre pra Viver' até as canções de 'A Fogueira', com as já lançadas 'Mãe' e 'Abra as Cortinas'. Fizemos uma estética intimista de fotografia, em preto e branco, para levar essa proximidade ao público", explica Douglas Lopes, sobre sua apresentação marcada para o dia 21 de agosto.

A seleção dos artistas foi feita através do chamamento público. De acordo com as informações oficiais, serão cinco contações de histórias, 14 artistas solos, 20 duos ou trios e 27 grupos com quatro ou mais integrantes. Entre elas, apresentações de teatro e circo como do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira e do Circo Imperial.

As apresentações atravessam diversas linguagens artísticas, seguindo as categorias de música, literatura, contação de história, artes cênicas, artes integradas, cultura popular e cultura afro-brasileira. Segundo Simone, a expectativa para a segunda fase é a melhor possível. "Sabemos que são artistas talentosos, de vários lugares, reunidos num projeto potente que visa, além de ajudar os artistas durante a pandemia, difundir e divulgar a criação da arte das regiões Central e Sul do nosso Estado", afirma Simone Marçal, diretora executiva do Instituto Parceiros do Bem.

INVESTIMENTO

Com todas apresentações autorais, o evento "Cultura em Toda Parte - Módulo Central Sul’’ pretende valorizar os artistas que se propõem a criar algo inédito. Os cachês para os participantes totalizam R$ 296.800,00 em investimento, a partir de recursos da Lei Aldir Blanc. Além de todas as expectativas, o festival carrega uma enorme estrutura. "Temos uma grande equipe envolvida nesse projeto, masterizamos os áudios, cuidamos das edições e colocamos legendagem, garantindo a qualidade e a acessibilidade das apresentações", pontua a diretora executiva.

Fazem parte das regiões Central e Sul as cidades de Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Vila Valério, Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal, Sooretama, Apiacá, Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Vargem Alta, Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iúna, Irupi, Muniz Freire, São José do Calçado, Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SEMANA 1





30 de julho – Sexta-feira – a partir das 18h



Banda Suindara – Música – Divino de São Lourenço



Joaoeascoisasnaoessenciais – Música – Cachoeiro de Itapemirim



Bella Nogueira – Música – Linhares



Os Gargantas de Ouro – Música – Colatina





31 de julho – Sábado – a partir das 18h

OsViajero – Música – Aracruz

Banda Marajah – Música – Marataízes

Grupo Guanandi – Música – Divino de São Lourenço

Banda Musical Prateado – Música – Anchieta





01 de agosto – Domingo – a partir das 18h



Eliane Correia – Contação de Histórias – Guaçuí

Amélia Barreto – Música – Cachoeiro de Itapemirim

Mudo – Música – Cachoeiro de Itapemirim

Grupo de Caxambu de Pedra Branca "Fé, Raça, Força em um só Coração" – Cultura Afro brasileira – Vargem Alta

SEMANA 2





06 de agosto – Sexta-feira – a partir das 18h

Margozzo – Música – Cachoeiro de Itapemirim



Marcius – Música – Guaçuí



Banda Show da Viola - Colatina



Aroldo Sampaio – Música – Cachoeiro de Itapemirim



Laboratório de Montagens Cênicas Epicentro – Artes Cênicas – Cachoeiro de Itapemirim





07 de agosto – Sábado – a partir das 18h

THI – Música – Linhares

My Magical Glowing Lens – Música – Colatina

Elias Wagner e Banda – Música - Linhares

Antônio Canzian – Artes Integradas – Cachoeiro de Itapemirim





08 de agosto – Domingo – a partir das 18h

HISTARTEL Histórias e Artes Luma Mara – Contação de Histórias – Cachoeiro de Itapemirim

Palhaço Xipoca – Artes Cênicas – Divino de São Lourenço

Preto Pires – Música - Linhares

Gelo-Nove – Música - Alegre

Folia de Reis Estrela do Mar – Cultura Popular – Cachoeiro de Itapemirim

SEMANA 3





13 de agosto – Sexta-feira – a partir das 18h

Daniel Silva – Música – São Gabriel da Palha

Washington Salvador – Música – Ibiraçú

Aline Garruth – Música – Cachoeiro de Itapemirim

Mesa 3 – Música – Muqui





14 de agosto – Sábado – a partir das 18h

Diego Biazatti – Música – Cachoeiro de Itapemirim

Banda Dibandeja – Música – Linhares

Faith Again – Música – Baixo Guandu

Circo Imperial – Artes Cênicas – Vila Valério





15 de agosto – Domingo – a partir das 18h

A Mala Produções – Contação de Histórias – Cachoeiro de Itapemirim

Tabatha Fher – Música – Linhares

Camila Gabriel – Música – Ibatiba

Jasmin e Tiaya Godoy – Música – Divino de São Lourenço

Natalie Mirêdia – Artes Integradas – Vargem Alta

SEMANA 4





20 de agosto – Sexta-feira – a partir das 18h

Naomhi – Música - Aracruz

Eloá Eler – Música – Ibatiba

Wender Dalto e o Bando – Música - Iconha

Soturno Jazz Band – Música – Cachoeiro de Itapemirim

Anderson Valfré – Literatura – Linhares





21 de agosto – Sábado – a partir das 18h

Jhonatan Pinheiro – Música - Iúna

Douglas Lopes – Música - Anchieta

Dório e Gabriel – Música – João Neiva

Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira – Artes Cênicas - Guaçuí





22 de agosto – Domingo – a partir das 18h

Cia NÓS de Teatro – Contação de Histórias – Cachoeiro de Itapemirim

Dunga do Malícia – Música – Cachoeiro de Itapemirim

Projeto Feijoada – Música – Cachoeiro de Itapemirim

White Death – Música – Bom Jesus do Norte

Gravekeepers – Música - Linhares