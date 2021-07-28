Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Viana abre concurso de hino municipal com prêmio de R$ 10 mil

Cidade era a única da Grande Vitória que não tinha sua canção. As inscrições começam nesta sexta-feira (30) para qualquer brasileiro acima de 18 anos

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 10:14

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

28 jul 2021 às 10:14
Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Viana Sede
Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Viana Sede Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana lançou um concurso para criação do hino oficial do município. A música escolhida vai levar o prêmio de R$ 10 mil. O edital com as regras da competição foi publicado nesta terça-feira (27), no Diário Oificial do município. As inscrições começam na próxima sexta-feira (30) e seguem até dia 01 de outubro.
O secretário de Esporte, Cultura e Turismo de Viana, José Olavo Medici, explicou que podem participar produtores amadores e profissionais de qualquer brasileiro acima de 18 anos. Segundo ele, a criação vai exigir pesquisa sobre a cidade e o comportamento dos moradores.
Segundo o edital, o interessado deve  "criar a letra e melodia do Hino de Viana a partir da referência geohistórica do município, atendendo-se no poema às citações sobre a trajetória histórica, com enfoque nas origens, fauna, flora, solo, produtividade, aspectos culturais, turísticos, históricos, econômicos e sociais do município". Vale lembrar que não pode haver promoção de individualidades e particularidades não expressivas nessa história e a composição não pode conter gírias ou expressões temporárias.
Para ajudar os compositores, a prefeitura disponibiliza no edital informações sobre a história de Viana para auxiliar no processo criativo. José Olavo adiantou que uma comissão técnica vai julgar a letra e a harmonia das músicas apresentadas.
"O que vai ser avaliado é o conteúdo da letra e tudo aquilo que simbolize pertencimento à Viana, não só a questão dos monumentos, mas também a história da cidade e as características do povo. É um trabalho de pesquisa que deve resultar em uma letra robusta, que realmente capte a origem do município"
José Olavo Medici - Secretário de Esporte, Cultura e Turismo
Os interessados devem enviar a ficha de inscrições, documentos e a letra, sua partitura e a gravação da música em três cópias. Tudo deve ser entregue pessoalmente ou enviado pelos Correios num envelope lacrado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Viana (Avenida Florentino Ávidos, 01 - Centro, Viana - ES, CEP 29130-915). O edital com as regras e a ficha de inscrição pode ser conferido aqui.
O material será conferido por uma comissão formada por três pessoas. Das músicas enviadas, três serão selecionadas e colocadas em votação popular no site da Prefeitura de Viana em dezembro, nos dias 8 e 9. A previsão é que o hino da cidade seja divulgado entre os dias 10 e 13 do mesmo mês.

Veja Também

Viana lança concurso de fotografia para registrar sentimento de amor à cidade

Viana: primeira lei de incentivo cultural do município deve sair até 2022

HINOS NA GRANDE VITÓRIA

CARIACICA
Diferente de Viana, as demais cidades da Grande Vitória já têm hino que representa o município. Em Cariacica, a lei que instituiu o hino oficial foi publicada em 2019. A obra, composta por Eloá Abgail Oliveira Eler em coautoria com Daniellen Welsing Nogueira e Isadora Dalvi Bergamini, é executada em eventos oficiais e nos estabelecimentos públicos e privados de ensino.
VITÓRIA
Na década de 1980, começou a vigorar em Vitória a lei que oficializa o hino oficial da cidade. A canção foi feita pelos músicos Carlos Cruz, Almeida Rego e Maestro Carioca, respectivamente autores da música, da letra e do arranjo. 
  • Quero ver os capixabas
  • Vibrando, cantando esta canção,
  • Hino de glória à grandeza
  • Da Ilha de Vitória

  • Vitória,
  • Da Vila Nova antiga
  • Onde o progresso tem vida
  • No porto que é Tubarão.

  • A Vitória das vitórias
  • A terra feliz onde eu nasci,
  • Tem no Penedo bravura
  • E doçura em Camburi.

  • Vitória,
  • Minha querida Vitória,
  • És a cidade presépio,
  • Orgulho do meu coração! (bis)

  • De Anchieta a Monteiro,
  • Lutando, mostrando o teu brasão,
  • Viva o teu povo, Vitória,
  • Que não se entrega não!

  • Vitória,
  • Se estou longe és saudade
  • Que o meu peito invade
  • E faz chorar de emoção.

  • Hoje eu canto a minha terra,
  • Pedaço de céu do meu país.
  • Que Santo Antônio proteja
  • Essa terra tão feliz!

  • Vitória,
  • Minha querida Vitória,
  • És a cidade presépio,
  • Orgulho do meu coração! (bis)
SERRA
De acordo com a Prefeitura da Serra, o hino municipal foi composto com o intuito de homenagear o serrano ausente. A poesia do hino da Serra tem a letra composta pelo professor Jaime de Abreu e a música é de Manoel Xavier. 
VILA VELHA
Oficializado pela lei municipal nº 1.356, de 22 de junho de 1971, o hino do município de Vila Velha também é conhecido como "Cidade Encantada".
GUARAPARI
A letra composta por Pedro Caetano, por volta de 1950, fala sobre poetas, as praias e o "sonho de viver em Guarapari".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Grande Vitória Viana Prefeitura de Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados