Viana abre concurso de hino municipal com prêmio de R$ 10 mil

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Viana Sede Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Prefeitura de Viana lançou um concurso para criação do hino oficial do município. A música escolhida vai levar o prêmio de R$ 10 mil. O edital com as regras da competição foi publicado nesta terça-feira (27), no Diário Oificial do município. As inscrições começam na próxima sexta-feira (30) e seguem até dia 01 de outubro.

O secretário de Esporte, Cultura e Turismo de Viana, José Olavo Medici, explicou que podem participar produtores amadores e profissionais de qualquer brasileiro acima de 18 anos. Segundo ele, a criação vai exigir pesquisa sobre a cidade e o comportamento dos moradores.

Segundo o edital, o interessado deve "criar a letra e melodia do Hino de Viana a partir da referência geohistórica do município, atendendo-se no poema às citações sobre a trajetória histórica, com enfoque nas origens, fauna, flora, solo, produtividade, aspectos culturais, turísticos, históricos, econômicos e sociais do município". Vale lembrar que não pode haver promoção de individualidades e particularidades não expressivas nessa história e a composição não pode conter gírias ou expressões temporárias.

Para ajudar os compositores, a prefeitura disponibiliza no edital informações sobre a história de Viana para auxiliar no processo criativo. José Olavo adiantou que uma comissão técnica vai julgar a letra e a harmonia das músicas apresentadas.

"O que vai ser avaliado é o conteúdo da letra e tudo aquilo que simbolize pertencimento à Viana, não só a questão dos monumentos, mas também a história da cidade e as características do povo. É um trabalho de pesquisa que deve resultar em uma letra robusta, que realmente capte a origem do município" José Olavo Medici - Secretário de Esporte, Cultura e Turismo

Os interessados devem enviar a ficha de inscrições, documentos e a letra, sua partitura e a gravação da música em três cópias. Tudo deve ser entregue pessoalmente ou enviado pelos Correios num envelope lacrado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Viana (Avenida Florentino Ávidos, 01 - Centro, Viana - ES, CEP 29130-915). O edital com as regras e a ficha de inscrição pode ser conferido aqui

O material será conferido por uma comissão formada por três pessoas. Das músicas enviadas, três serão selecionadas e colocadas em votação popular no site da Prefeitura de Viana em dezembro, nos dias 8 e 9. A previsão é que o hino da cidade seja divulgado entre os dias 10 e 13 do mesmo mês.

HINOS NA GRANDE VITÓRIA

CARIACICA

Diferente de Viana, as demais cidades da Grande Vitória já têm hino que representa o município. Em Cariacica , a lei que instituiu o hino oficial foi publicada em 2019. A obra, composta por Eloá Abgail Oliveira Eler em coautoria com Daniellen Welsing Nogueira e Isadora Dalvi Bergamini, é executada em eventos oficiais e nos estabelecimentos públicos e privados de ensino.

VITÓRIA

Na década de 1980, começou a vigorar em Vitória a lei que oficializa o hino oficial da cidade. A canção foi feita pelos músicos Carlos Cruz, Almeida Rego e Maestro Carioca, respectivamente autores da música, da letra e do arranjo.

Quero ver os capixabas

Vibrando, cantando esta canção,

Hino de glória à grandeza

Da Ilha de Vitória





Vitória,

Da Vila Nova antiga

Onde o progresso tem vida

No porto que é Tubarão.





A Vitória das vitórias

A terra feliz onde eu nasci,

Tem no Penedo bravura

E doçura em Camburi.





Vitória,

Minha querida Vitória,

És a cidade presépio,

Orgulho do meu coração! (bis)





De Anchieta a Monteiro,

Lutando, mostrando o teu brasão,

Viva o teu povo, Vitória,

Que não se entrega não!





Vitória,

Se estou longe és saudade

Que o meu peito invade

E faz chorar de emoção.





Hoje eu canto a minha terra,

Pedaço de céu do meu país.

Que Santo Antônio proteja

Essa terra tão feliz!





Vitória,

Minha querida Vitória,

És a cidade presépio,

Orgulho do meu coração! (bis)

SERRA

De acordo com a Prefeitura da Serra , o hino municipal foi composto com o intuito de homenagear o serrano ausente. A poesia do hino da Serra tem a letra composta pelo professor Jaime de Abreu e a música é de Manoel Xavier.

VILA VELHA

Oficializado pela lei municipal nº 1.356, de 22 de junho de 1971, o hino do município de Vila Velha também é conhecido como "Cidade Encantada".

GUARAPARI