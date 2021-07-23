Viana lança concurso de fotografia para registrar sentimento de amor à cidade

Estação Ferroviária de Viana Crédito: SECOM Viana

Uma imagem capaz de traduzir o significado de pertencimento, orgulho e amor pela cidade. Esse é o foco que a Prefeitura de Viana pretende alcançar ao lançar um concurso de fotografia. Somente moradores da cidade poderão participar da competição.

Cada interessado poderá inscrever cinco fotos com paisagens, monumentos ou momentos que representem a região. Os registros serão avaliados por uma comissão, que vai escolher 10 cliques. É possível que um candidato tenha mais de uma foto selecionada.

O secretário de Esporte, Cultura e Turismo de Viana, José Olavo Medici Macedo, disse que será obrigatória a criação de um texto para explicar o conceito da imagem apresentada. Podem concorrer amadores e profissionais, de qualquer idade, desde que sejam moradores de Viana.

"O objetivo é captar as narrativas dos moradores sobre seu lugar, sobre seu pertencimento. A ideia é trabalhar um ícone da cidade, igreja ou trabalhar o olhar para algo que a pessoa ache bonito, que traga bons sentimentos" José Olavo Medici Macedo - Secretário de Esporte, Cultura e Turismo

Os 10 autores vão ser premiados com um porta-retrato. As produções serão utilizadas como cartão-postal para divulgação da cidade. O autor ou autora da foto vencedora vai receber uma máquina fotográfica digital.

"A foto se tornou muito comum, por conta do celular, e acreditamos que vamos ter muitas imagens que representem o orgulho das pessoas de morar em Viana", destaca o secretário.