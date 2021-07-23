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Pertencimento

Viana lança concurso de fotografia para registrar sentimento de amor à cidade

Uma comissão julgadora vai selecionar 10 fotos, que serão transformadas em cartão-postal. O autor ou autora da imagem vencedora vai ganhar uma máquina fotográfica digital

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 10:47

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

23 jul 2021 às 10:47
Estação Ferroviária de Viana: município deve criar, ainda em 2021, o projeto Programa Permanente de Registro de Patrimônios Culturais Materiais e Imateriais
Estação Ferroviária de Viana Crédito: SECOM Viana
Uma imagem capaz de traduzir o significado de pertencimento, orgulho e amor pela cidade. Esse é o foco que a Prefeitura de Viana  pretende alcançar ao lançar um concurso de fotografia. Somente moradores da cidade poderão participar da competição.
Cada interessado poderá inscrever cinco fotos com paisagens, monumentos ou momentos que representem a região. Os registros serão avaliados por uma comissão, que vai escolher 10 cliques. É possível que um candidato tenha mais de uma foto selecionada.
O secretário de Esporte, Cultura e Turismo de Viana, José Olavo Medici Macedo, disse que será obrigatória a criação de um texto para explicar o conceito da imagem apresentada. Podem concorrer amadores e profissionais, de qualquer idade, desde que sejam moradores de Viana.
"O objetivo é captar as narrativas dos moradores sobre seu lugar, sobre seu pertencimento. A ideia é trabalhar um ícone da cidade, igreja ou trabalhar o olhar para algo que a pessoa ache bonito, que traga bons sentimentos"
José Olavo Medici Macedo - Secretário de Esporte, Cultura e Turismo
Os 10 autores vão ser premiados com um porta-retrato. As produções serão utilizadas como cartão-postal para divulgação da cidade.  O autor ou autora da foto vencedora vai receber uma máquina fotográfica digital.
"A foto se tornou muito comum, por conta do celular, e acreditamos que vamos ter muitas imagens que representem o orgulho das pessoas de morar em Viana", destaca o secretário.
  • QUEM PODE PARTICIPAR?
  • Pode participar qualquer morador de Viana, sem restrição de idade, seja fotógrafo amador ou profissional.
      
  • INSCRIÇÃO
  • A inscrição será on-line, via site da prefeitura. Um sistema será criado para receber as fotos. 

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