Menino de 7 anos morre atropelado por caminhão em Pinheiros

Tales Pereira Brito, de 7 anos, morreu atropelado por um caminhão em Pinheiros Crédito: Raphael Verly | Acervo pessoal

Um menino de 7 anos morreu após ser atropelado por um caminhão carregado com mamão em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (11). A vítima foi identificada como Tales Pereira Brito. Ele estava de bicicleta, saindo da escola acompanhado da mãe, quando foi atingido pelo veículo.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança, que não teve o nome divulgado, relatou que ela havia acabado de buscar o filho e, após eles se deslocarem poucos metros, cada um em uma bicicleta, ela viu quando o motorista do caminhão — que seguia no mesmo sentido que eles — esbarrou no guidão da bicicleta de Tales, fazendo com que o menino se desequilibrasse e caísse embaixo do veículo.

Já o condutor do caminhão, que também não foi identificado, relatou para os militares que percebeu a movimentação de crianças em frente à escola e, consequentemente, reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas próximo ao local. Ele disse aos policiais que não percebeu que o menino tentava passar pelo caminhão, momento em que ocorreu o acidente e ele não teria visto, tomando conhecimento apenas após ser abordado pela mãe da criança, que o alcançou na via. Tales Pereira Brito morreu no local.

No local do acidente, familiares do menino estavam abalados e preferiram não conceder entrevista, mas contaram que diariamente mãe e filho faziam o percurso.

Segundo a PM, o motorista informou que saiu do local porque temia ser hostilizado e se deslocou até uma unidade da Polícia Militar, onde fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Posteriormente, ele foi encaminhado à Delegacia de Pinheiros.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro — legislação aponta que se o condutor prestar socorro à vítima, não se pode aplicar uma prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.