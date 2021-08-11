Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Menino de 7 anos morre atropelado por caminhão em Pinheiros

Tales Pereira Brito estava de bicicleta, saindo da escola acompanhado da mãe, quando foi atropelado na tarde desta quarta-feira (11). As polícias Militar e Civil estão no local do acidente

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 15:45

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

11 ago 2021 às 15:45
Tales Pereira Brito, de 7 anos, morreu atropelado por um caminhão em Pinheiros
Tales Pereira Brito, de 7 anos, morreu atropelado por um caminhão em Pinheiros Crédito: Raphael Verly | Acervo pessoal
Um menino de 7 anos morreu após ser atropelado por um caminhão carregado com mamão em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (11). A vítima foi identificada como Tales Pereira Brito. Ele estava de bicicleta, saindo da escola acompanhado da mãe, quando foi atingido pelo veículo. 
Segundo a Polícia Militar,  a mãe da criança, que não teve o nome divulgado, relatou que ela havia acabado de buscar o filho e, após eles se deslocarem poucos metros, cada um em uma bicicleta, ela viu quando o motorista do caminhão — que seguia no mesmo sentido que eles — esbarrou no guidão da bicicleta de Tales, fazendo com que o menino se desequilibrasse e caísse embaixo do veículo.
Já o condutor do caminhão, que também não foi identificado, relatou para os militares que percebeu a movimentação de crianças em frente à escola e, consequentemente, reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas próximo ao local. Ele disse aos policiais que não percebeu que o menino tentava passar pelo caminhão, momento em que ocorreu o acidente e ele não teria visto, tomando conhecimento apenas após ser abordado pela mãe da criança, que o alcançou na via. Tales Pereira Brito morreu no local.
No local do acidente, familiares do menino estavam abalados e preferiram não conceder entrevista, mas contaram que diariamente mãe e filho faziam o percurso.
Segundo a PM, o motorista informou que saiu do local porque temia ser  hostilizado e se deslocou até uma unidade da Polícia Militar, onde fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Posteriormente, ele foi encaminhado à Delegacia de Pinheiros.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro — legislação aponta que se o condutor prestar socorro à vítima, não se pode aplicar uma prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.
O corpo de Tales foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

Veja Também

Vendedor e cliente são feitos reféns durante assalto em loja de celulares na Praia do Canto

Pastor leva tiro no peito de bala perdida em Vila Velha

Homem é atingido por bala perdida dentro de casa em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente atropelamento Pinheiros ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados