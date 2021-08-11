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Luto

Filho de médico morto em acidente em Alegre faz homenagem emocionante

O médico intensivista Renato Mataveli Ferreira, de 42 anos, que atuava em UTI Covid-19 de hospital em Alegre, morreu em um acidente na BR 482, na noite desta terça-feira (10)

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 16:37

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 ago 2021 às 16:37
Renato Mataveli, filho do médico Renato Mataveli Ferreira, de 42 anos
Renato Mataveli, filho do médico Renato Mataveli Ferreira, fez homenagem ao pai Crédito: Reprodução | Facebook de Renato Mataveli
O filho do médico intensivista Renato Mataveli Ferreira, de 42 anos, que morreu em um acidente na BR 482, em Alegre, na Região do Caparaó, na noite desta terça-feira (10), divulgou uma homenagem ao pai em uma rede social. O jovem, que tem o nome do pai, estuda Medicina para também seguir a profissão.
O jovem Renato Mataveli expressou seus sentimentos ao postar, em seu perfil no Facebook, uma foto em preto e branco em que ele aparece, ao lado do pai, realizando um procedimento médico. “É para sempre assim que quero me lembrar de você, pai. O olhar sereno e o coração pulsante de orgulho ao me ver ao seu lado, seguindo os seus passos. Daqui, um abraço apertado do seu melhor amigo, junto a todas as lembranças de cada momento juntos. Eu para sempre vou te amar”, escreveu o jovem na postagem.
A morte do médico provocou comoção nas redes sociais e em locais onde ele atuou, como o Hospital Santa Casa de Guaçuí, unidade onde ele trabalhava na UTI Covid-19 e geral. A Prefeitura de Alegre também lamentou a morte do profissional. Renato era natural do município e prestava serviço como plantonista e na unidade sentinela da cidade. 

RELEMBRE O ACIDENTE

O acidente que vitimou Renato Mataveli Ferreira aconteceu na BR 482, em Alegre, na noite desta terça-feira. Segundo a PRF, o médico dirigia um veículo que se envolveu em uma colisão com uma carreta, no km 97 da rodovia, e morreu no local. As causas da batida não foram informadas.
Renato Mataveli era médico intensivista e plantonista na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí
Acidente em Alegre: vítima era médico de UTI Covid no ES Crédito: Reprodução
Segundo a Polícia Militar, uma mulher que estava em uma moto também se envolveu no acidente. Ela foi socorrida para o Pronto Atendimento de Guaçuí, com o motorista da carreta. A informação da unidade é de que a mulher segue em observação e o motorista foi liberado.

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