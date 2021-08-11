Filho de médico morto em acidente em Alegre faz homenagem emocionante

O jovem Renato Mataveli expressou seus sentimentos ao postar, em seu perfil no Facebook, uma foto em preto e branco em que ele aparece, ao lado do pai, realizando um procedimento médico. “É para sempre assim que quero me lembrar de você, pai. O olhar sereno e o coração pulsante de orgulho ao me ver ao seu lado, seguindo os seus passos. Daqui, um abraço apertado do seu melhor amigo, junto a todas as lembranças de cada momento juntos. Eu para sempre vou te amar”, escreveu o jovem na postagem.