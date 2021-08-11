Vídeo: incêndio assusta moradores de bairro em Cachoeiro

Um incêndio assustou moradores do bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (10). O fogo se espalhou na vegetação e chegou perto das casas. O Corpo de Bombeiros foi quem combateu as chamas.
Segundo os moradores, a altura das chamas e o tamanho da área atingida causou muito medo em quem mora próximo ao local. Um morador, que não quis se identificar, chegou a jogar água em volta da casa para evitar que as chamas entrassem na residência.
O fogo chegou bem próximo de casas que estão em construção. Na manhã desta quarta-feira (11), imagens aéreas registraram toda a área afetada. A causa do incêndio não foi divulgada.
Com informações de Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul