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Perto das casas

Vídeo: incêndio assusta moradores de bairro em Cachoeiro

O fogo se espalhou na vegetação e chegou perto das casas. O Corpo de Bombeiros combateu as chamas na noite desta terça-feira (10)

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 12:52

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

11 ago 2021 às 12:52
O fogo se espalhou na vegetação e chegou perto das casas. O Corpo de Bombeiros foi quem combateu as chamas
Incêndio em vegetação assusta moradores de bairro em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
Um incêndio assustou moradores do bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (10). O fogo se espalhou na vegetação e chegou perto das casas. O Corpo de Bombeiros foi quem combateu as chamas.
Segundo os moradores, a altura das chamas e o tamanho da área atingida causou muito medo em quem mora próximo ao local. Um morador, que não quis se identificar, chegou a jogar água em volta da casa para evitar que as chamas entrassem na residência.
O fogo chegou bem próximo de casas que estão em construção. Na manhã desta quarta-feira (11), imagens aéreas registraram toda a área afetada. A causa do incêndio não foi divulgada.
O fogo se espalhou na vegetação e chegou perto das casas. O Corpo de Bombeiros foi quem combateu as chamas
Incêndio em vegetação assusta moradores de bairro em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
Com informações de Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul

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