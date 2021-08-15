Suspeito de assaltar agências dos Correios é preso em Marataízes

Um homem de 38 anos foi preso na manhã deste domingo (15) em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. Wagner Xavier Fernandes estava sendo monitorado havia mais de uma semana. Ele tem dois mandados de prisão em aberto e, segundo o secretário de Defesa Social do município, Anderson Gouveia, está envolvido em pelo menos seis assaltos a agências dos Correios.
A Guarda Municipal foi informada pela Polícia Civil que o homem poderia estar circulando na cidade e começou a vigiá-lo pelo sistema de videomonitoramento do Cerco Inteligente.
“Ele estava sendo monitorado havia mais de uma semana. Flagramos ele no município conduzindo um Fiat branco. Neste domingo, pela manhã, conseguimos efetuar a prisão”, afirmou o secretário.
De acordo com informações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), até a tarde deste domingo (15), havia dois mandados de prisão em aberto contra o homem. Ambos citam o artigo 157 da Lei nº 2.848, que trata de roubo mediante grave ameaça ou violência, reduzindo a impossibilidade de resistência.
PRISÃO
O homem foi levado para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, que atende as cidades ao redor, como Marataízes, nos plantões de fim de semana. Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o homem vai ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Federal, que responde pelos casos de roubos a agências dos Correios, mas não obteve retorno. O texto vai ser atualizado se uma reposta for enviada.