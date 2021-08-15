Suspeito de assaltar agências dos Correios é preso em Marataízes

“Ele estava sendo monitorado havia mais de uma semana. Flagramos ele no município conduzindo um Fiat branco. Neste domingo, pela manhã, conseguimos efetuar a prisão”, afirmou o secretário.

O homem foi levado para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, que atende as cidades ao redor, como Marataízes, nos plantões de fim de semana. Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o homem vai ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.