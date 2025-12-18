Pela internet

Filha é denunciada por fraude em pedidos de doação para idosa no ES

Investigações começaram após delegado de Venda Nova do Imigrante desconfiar de mensagem enviada pela suspeita para obter dinheiro via rede sociais

Carol Leal Repórter

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17:15

Suspeita enviava mensagens pelas redes sociais pedindo doações para a mãe idosa Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher foi denunciada por fraude ao pedir doações para uma idosa em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta quinta-feira (18). A Polícia Civil explicou que a suspeita enviava mensagens pelas redes sociais pedindo doações em dinheiro, alegando que precisava custear uma cirurgia para a mãe dela, de 65 anos.

As investigações começaram após uma mensagem ser enviada para o delegado da cidade, Eduardo Oliveira. “A forma da abordagem, marcada pela exposição de um cenário trágico e pela alegação de dificuldades financeiras, chamou a atenção e levantou suspeitas quanto à veracidade das informações apresentadas”, explicou.

Foi confirmado que a mulher era filha da idosa, sendo que a mãe dela realmente possui um estado de saúde frágil. No entanto, o cenário de dificuldade financeira extrema, apresentado pela suspeita, não correspondia com a realidade. A idosa tem outros filhos e recebe benefícios, o que deveria garantir uma renda mensal fixa. Apesar disso, foi verificado que houve alteração no recebimento dos valores, com movimentações financeiras desconhecidas pelos outros familiares. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Após a análise dos extratos bancários, foram descobertas transferências frequentes da conta da idosa para a conta da filha, além de outras movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pela investigada. Parte dos valores foi usado, ainda, em casas de apostas on-line (Bets). A suspeita negou envolvimento.

Diante da apuração, a Polícia Civil denunciou a mulher, de 26 anos, pelos crimes de tentativa de estelionato qualificado e desvio de dinheiro de pessoa idosa, previstos no Estatuto da Pessoa Idosa. Pessoas que eventualmente tenham realizado doações em situações semelhantes devem entrar em contato com a Delegacia de Venda Nova do Imigrante para colaborar com as investigações.

