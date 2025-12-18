Violência contra a mulher

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18:58

Mulher é esfaqueada e morta em Cachoeiro de Itapemirim; faca utilizada no crime foi localizada Crédito: Redes sociais/ Polícia Militar

Uma mulher de 26 anos foi morta estrangulada com uma corda de varal e esfaqueada no bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (18). Segundo o delegado responsável pelo caso, o marido da vítima confessou o crime.

O corpo de Mila Rodrigues da Silva foi encontrado dentro da casa em que morava. Felipe Vivas, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, explicou que as equipes conseguiram localizar o suspeito, marido da mulher morta, na casa da mãe, em outro bairro da cidade. Ele estava com os dois filhos da vítima – um menino de 6 anos e outra bebê de 3 meses (filha do casal).

“Ele confessou a autoria, falou também que estava sob efeito de entorpecente. Mais um caso brutal, totalmente desproporcional, que a gente repudia veementemente. Era um caso de relacionamento conflituoso, com informação de muitas trocas de agressões”, declarou o delegado.

Segundo o titular da delegacia, a perícia apontou que a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois esfaqueada. A arma do crime, uma faca, foi encontrada pela polícia embaixo de um móvel. O suspeito foi levado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

Até a publicação da reportagem, a autuação do preso não havia ocorrido e por isso o nome dele não está sendo divulgado. A Polícia Civil foi novamente procurada às 18h e este texto será atualizado em caso de resposta.

