Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Cinco bicicletas motorizadas artesanais foram apreendidas pela Guarda Municipal de Viana na tarde desta quinta-feira (18). A ação aconteceu no bairro Ipanema, após moradores denunciarem que adolescentes estavam causando transtornos à população da região devido ao barulho excessivo dos veículos.

Desde agosto, a legislação municipal proíbe a comercialização, instalação e uso de escapamentos adulterados ou que emitam ruídos acima dos limites permitidos pelas normas do CONAMA e do CONTRAN.

Ainda segundo a Guarda, ninguém foi preso, por se tratar de uma infração de natureza administrativa, contudo, os veículos apreendidos foram encaminhados ao Pátio do Detran e o proprietário da residência onde as bicicletas eram adulteradas será notificado pelos setores de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária da Prefeitura, em razão do acúmulo de materiais no quintal do imóvel.