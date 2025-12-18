Abastecer com gasolina ou álcool? Veja qual é o mais econômico

Entenda qual combustível é mais rentável e qual vale mais a pena para a sua rotina. Crédito: Canva

A dúvida sobre qual combustível é mais vantajoso é uma constante na vida do motorista brasileiro. A resposta não está apenas no preço da bomba, mas em uma simples conta que relaciona o preço e o rendimento de cada um.

O etanol, por ter um poder menor, rende em média 70% do que rende a gasolina. Isso significa que, para ser financeiramente vantajoso, o preço do litro do álcool deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro da gasolina. Essa é a famosa “Regra dos 70%”.

Como fazer o cálculo do combustível?

Para saber qual compensa mais, basta dividir o preço do litro do álcool pelo preço do litro da gasolina. Seguindo a fórmula: (Preço do etanol / Preço da gasolina)

Se o resultado for igual ou menor que 0,70 (ou 70%): abasteça com álcool (etanol).

Se o resultado for maior que 0,70: abasteça com gasolina.

Exemplo prático (baseado em médias de preço nacionais recentes):

Considerando os preços médios de R$ 4,20 para o etanol e R$ 6,15 para a gasolina:

R$ 4,20 (Etanol) / R$ 6,15 (Gasolina) = 0,68 (68%)

Neste caso, como o resultado (0,68) é menor que 0,70, o álcool é a opção mais econômica.

Ponto de Equilíbrio (70%) Preencha apenas um dos campos para saber o preço limite do outro. Se o Etanol custa (R$): OU Se a Gasolina custa (R$): Aguardando valores...

Consumo de álcool e gasolina

É importante entender que a diferença de rendimento não é um defeito do etanol, mas uma característica química. A gasolina, por ter mais energia em sua composição, permite que o carro rode mais quilômetros por litro.

A gasolina tem maior autonomia, e sua vantagem principal é que o combustível rende mais km por litro, ideal para longas viagens.

Já no caso do etanol, o combustível tem menor autonomia, mas em compensação, é mais limpo, renovável e vantajoso quando o preço está baixo.

Apesar da regra dos 70% ser uma excelente base de como economizar, a decisão final deve considerar o seu veículo, qual o consumo real dele e o seu uso. Mas, a matemática é clara: o motorista que acompanha a variação de preços e aplica a fórmula simples, garante a maior economia no final do mês.

Economia de verdade

A economia no abastecimento não precisa depender apenas da flutuação do mercado. Com o Clube A Gazeta, você tem acesso a benefícios exclusivos que garantem o melhor preço, independentemente da regra dos 70%.

O novo parceiro, Baratão Combustíveis, oferece um desconto imbatível: até 40 centavos + 20 centavos por litro para quem ativa o benefício. Isso significa uma economia de até 60 centavos por litro no seu abastecimento.

Serviço para mais de 1.000 postos disponíveis em todo o Brasil, com um desconto como esse, a economia é garantida e o seu bolso agradece.

