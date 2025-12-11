Mundo

A revolta de torcedores com preços de ingressos da Copa do Mundo: 'Traição monumental'

Grupos de torcedores se dizem 'atônitos' com a estratégia de preços 'extorsiva' da Fifa para os ingressos da Copa do Mundo.

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 18:44

Torcedores que forem acompanhar sua seleção na Copa do Mundo de 2026 descobrirão que os preços dos ingressos dispararam Crédito: Getty Images

Torcedores que esperam assistir à final da Copa do Mundo do ano que vem enfrentarão a cobrança de milhares de reais pelo ingresso mais barato.

A associação de torcedores Football Supporters Europe afirmou estar "atônita" com a estratégia de preços "extorsiva" da Fifa e pediu que as vendas de ingressos sejam "interrompidas imediatamente".

A Fifa ainda não comentou suas decisões de preços.

A BBC Sport apurou que os ingressos para a final no MetLife Stadium, em Nova York, têm três categorias (abaixo, com o preço já convertido em reais):

• Supporter value tier: de R$ 20.300 a R$ 21.800;

• Supporter standard tier: de R$ 27.000 a R$ 28.900;

• Supporter premium tier: de R$ 43.000 a R$ 46.100

Os ingressos para o principal evento da Fifa estão até sete vezes mais caros do que na Copa de 2022, no Catar, onde o mais barato custava R$ 2.900.

Não há ingressos com desconto para crianças ou outros grupos.

E, diferentemente de torneios recentes, os jogos da fase de grupos têm preços baseados em uma "percepção de popularidade" das equipes, e não uma tarifa fixa.

Isso significa, por exemplo, que torcedores de Brasil e Inglaterra pagarão mais do que os de Panamá e Escócia.

A Fifa ainda não informou como essa "popularidade" foi determinada.

No Catar, os jogos da fase de grupos tinham preços fixos de R$ 445, R$ 1.070 e R$ 1.420.

Mas para Inglaterra x Croácia, em 17 de junho de 2026, os valores serão R$ 1.290, R$ 2.420 e R$ 3.400. Para Inglaterra x Gana, os preços serão de R$ 1.070, R$ 2.080 e R$ 2.900.

Os dois primeiros jogos da Escócia são mais baratos que os da Inglaterra (Escócia x Haiti: R$ 870, R$ 1.940 e R$ 2.420; Escócia x Marrocos: R$ 1.060, R$ 2.080 e R$ 2.900).

Já a última partida da Escócia, contra o Brasil, tem preços iguais aos de Inglaterra x Croácia.

Os jogos das quartas de final custam R$ 3.290, R$ 4.920 e R$ 6.960.

As semifinais: R$ 4.460, R$ 11.820 e R$ 15.360.

Para acompanhar todo o torneio até a final, uma pessoa gastaria aproximadamente R$ 34.000 na faixa mais barata, até R$ 55.800 na faixa intermediária, ou R$ 80.300 na categoria superior.

Em 2022, isso teria custado R$ 9.500, R$ 17.200 ou R$ 25.400.

Os detalhes vieram à tona com a abertura do sorteio principal de ingressos nesta quinta-feira à tarde.

Na segunda-feira, membros das associações oficiais de torcedores poderão entrar em um sorteio aleatório para jogos individuais ou para seguir sua seleção até a final.

Há cerca de 4.000 ingressos por partida disponíveis por meio desses grupos oficiais.

Todos os demais ingressos são distribuídos via sorteio, exceto os reservados pela Fifa para parceiros corporativos. O preço dinâmico não está sendo usado no sorteio geral nem no sorteio das associações nacionais.

Pressão por negociação

Cada família pode solicitar até quatro ingressos por partida e no máximo 40 durante todo o torneio Crédito: Getty Images

A FSE explicou por que está pedindo que a Fifa interrompa o processo de venda de ingressos, afirmando que a entidade precisa repensar sua política de preços.

"Nas tabelas de preços divulgadas aos poucos e de forma confidencial pela Fifa, os ingressos destinados às associações nacionais… estão atingindo níveis astronômicos", disse o grupo em comunicado.

"Para piorar, a categoria mais barata não estará disponível para os torcedores mais dedicados por meio de suas associações nacionais, já que a Fifa decidiu reservar o número escasso de ingressos da categoria quatro para as vendas gerais, sujeitas ao preço dinâmico."

"Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, não haverá um preço fixo para todos os jogos da fase de grupos. Em vez disso, a Fifa está introduzindo uma política de preços variável, dependente de critérios vagos, como a atratividade da partida."

"Torcedores de diferentes seleções, portanto, terão que pagar valores diferentes pela mesma categoria e na mesma fase do torneio, sem qualquer transparência sobre a estrutura de preços imposta pela Fifa."

A associação de torcedores da Inglaterra, a ESTC, declarou que os preços "são um tapa na cara de torcedores que acompanham sua equipe fora do torneio principal que só acontece a cada quatro anos".

"O futebol para torcedores, a lealdade… tudo isso foi descartado. Os torcedores das seleções participantes foram completamente abandonados."

O torcedor inglês Luke Buxton disse à BBC Radio 5 Live que considera os preços "absolutamente escandalosos".

"É uma grande traição aos torcedores mais dedicados de todas as nações que acompanham seus times na Copa do Mundo do ano que vem", afirmou.

"Nosso plano era assistir aos jogos da fase de grupos, voltar para casa e depois viajar novamente para o mata-mata. Idealmente, para as oitavas, mas talvez fique muito caro. Então quartas de final, semifinais e final."

"No entanto, com esses preços anunciados hoje, não sei se vou conseguir chegar ao mata-mata."

Ainda não está claro se os torcedores que forem selecionados para ingressos do tipo "siga sua seleção" terão o valor total cobrado de seus cartões de crédito em janeiro.

Se a seleção for eliminada, o reembolso referente aos jogos não assistidos seria devolvido ao cartão.

Não haverá preço dinâmico nessa fase de vendas, mas os valores provavelmente serão muito mais altos se os torcedores tentarem comprar no site de revenda da Fifa após esse período.

