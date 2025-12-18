Suspeito de praticar série de furtos em Mantenópolis é preso

Imagens de câmera de videomonitoramento flagraram o suspeito Crédito: Polícia Civil

Um homem de 24 anos foi preso nesta quarta-feira (17), suspeito de cometer uma série de furtos em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, e em outros Estados. As investigações começaram após um furto registrado na última quinta-feira (11), em um comércio no Centro da cidade, onde homem arrancou o sistema de exaustão para entrar no local e levar cerca de R$ 4 mil.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificá-lo. O delegado responsável pela Delegacia de Mantenópolis, Robson Peixoto de Oliveira, reconheceu o suspeito caminhando em uma estrada e realizou a abordagem. Ele confessou o crime e disse que pretendia fugir para Barra de São Francisco após saber que a imagem dele era divulgada nas redes sociais.