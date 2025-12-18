Operação Sentinela

Criminoso que promovia ataques violentos em Cariacica é preso

Segundo a PM, Gerson Magaiver Silva Soares é apontado como liderança criminosa e principal articulador de homicídios ocorridos no bairro Jardim Botânico em outubro

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15:50

Gerson Magaiver Silva Soares, de 33 anos, conhecido como Magaiver, foi preso nessa quarta-feira (18) Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem apontado pelas forças de segurança do Espírito Santo como liderança criminosa e responsável por articular ações violentas em Cariacica foi preso na manhã dessa quarta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, Gerson Magaiver Silva Soares, conhecido como "Magaiver", foi detido no município durante uma ação da Operação Sentinela.

De acordo com a PM, a prisão foi realizada pela Diretoria de Inteligência da corporação, com apoio da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM), para cumprimento de um mandado de prisão por homicídio qualificado, expedido pela 4ª Vara Criminal de Cariacica, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Ataque em outubro

O nome de Magaiver já havia sido citado pela Polícia Militar como o principal suspeito de ordenar o ataque que deixou dois jovens mortos no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, no dia 30 de outubro deste ano. Na ocasião, o subcomandante do 7º BPM, major Prado, afirmou que o crime foi motivado por uma disputa entre grupos rivais do tráfico de drogas.

“Ele era morador de Jardim Botânico e teve um desentendimento lá, que culminou com o homicídio, há quase dois anos, de um dono de distribuidora. Depois disso, se aliou ao pessoal de Rio Marinho, bairro dominado pelo TCP, rival do grupo de Jardim Botânico, ligado ao PCV”, explicou o major.

Segundo a Polícia Militar, o ataque teria sido uma retaliação. “As informações indicam que ele foi até o bairro com outro homem em uma motocicleta, mandou as pessoas saírem e atirou diretamente nos alvos”, completou Prado. As vítimas, Warley da Paz Ferreira, de 19 anos, e Ronald Kauã Pereira, de 20, foram socorridas por moradores, mas não resistiram aos ferimentos.

A reportagem tenta contato com a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

