Home
>
Polícia
>
Dois jovens são mortos a tiros durante ataque em Cariacica

Dois jovens são mortos a tiros durante ataque em Cariacica

Warley da Paz Ferreira, de 19 anos, e Ronald Kaua Pereira, de 20, foram baleados no bairro Jardim Botânico. No dia seguinte, um jovem armado foi detido após afirmar que pretendia revidar o ataque

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:22

Uma câmera de segurança flagrou quando uma motocicleta se aproxima e dispara contra dois jovens em Jardim Botânico, em Cariacica, na noite de quinta-feira.

Dois jovens foram assassinados a tiros no fim da tarde de quinta-feira (30), no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. As vítimas, identificadas como Warley da Paz Ferreira, de 19 anos, e Ronald Kaua Pereira, de 20, chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.

Recomendado para você

Warley da Paz Ferreira, de 19 anos, e Ronald Kaua Pereira, de 20, foram baleados no bairro Jardim Botânico. No dia seguinte, um jovem armado foi detido após afirmar que pretendia revidar o ataque

Dois jovens são mortos a tiros durante ataque em Cariacica

Izaias de Alcântara Xavier tinha 81 anos; o proprietário do imóvel acionou a polícia após sentir mau cheiro vindo da residência e se deparou com o corpo do inquilino em decomposição

Corpo é encontrado dentro de casa alugada em Colatina

Mãe de Fabian Alves Martins, de 22 anos, que é de Cachoeiro de Itapemirim e foi morto no Rio de Janeiro, disse em entrevista ao jornal O Globo que o "mal" do filho "era ser muito fiel aos amigos"

'Ele não precisava disso', diz mãe de capixaba morto em megaoperação no Rio

Imagens de uma câmera de segurança de um estabelecimento registraram o momento do tiroteio (veja acima). Nas gravações, funcionários e clientes aparecem se desesperando e se deitando no chão enquanto os disparos acontecem no meio da rua.

De acordo com a Polícia Militar, moradores da região socorreram os jovens e os levaram ao Pronto Atendimento de Cobilândia, em Vila Velha.

Prisão e tentativa de revidar ataque

Na manhã desta sexta-feira (31), o policiamento foi reforçado no bairro para evitar novos ataques ou represálias em decorrência do duplo homicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento na região, militares avistaram dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao receberem ordem de parada, os suspeitos não obedeceram e tentaram fugir.

Durante a perseguição, o condutor perdeu o controle da moto por causa do chão molhado e colidiu com um muro. O carona, de 20 anos, conseguiu escapar, mas o piloto foi detido.

Ainda conforme a PM, próximo ao suspeito os policiais encontraram uma arma de fogo carregada. O jovem afirmou que o armamento seria usado para revidar os ataques e o duplo homicídio ocorrido na noite anterior. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.

As polícias Civil e Militar foram procuradas para dar mais informações e assim que tiver retorno, o texto será atualizado. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais