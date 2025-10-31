Bairro Jardim Botânico

Dois jovens são mortos a tiros durante ataque em Cariacica

Warley da Paz Ferreira, de 19 anos, e Ronald Kaua Pereira, de 20, foram baleados no bairro Jardim Botânico. No dia seguinte, um jovem armado foi detido após afirmar que pretendia revidar o ataque

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:22

Dois jovens foram assassinados a tiros no fim da tarde de quinta-feira (30), no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. As vítimas, identificadas como Warley da Paz Ferreira, de 19 anos, e Ronald Kaua Pereira, de 20, chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.

Imagens de uma câmera de segurança de um estabelecimento registraram o momento do tiroteio (veja acima). Nas gravações, funcionários e clientes aparecem se desesperando e se deitando no chão enquanto os disparos acontecem no meio da rua.

De acordo com a Polícia Militar, moradores da região socorreram os jovens e os levaram ao Pronto Atendimento de Cobilândia, em Vila Velha.

Prisão e tentativa de revidar ataque

Na manhã desta sexta-feira (31), o policiamento foi reforçado no bairro para evitar novos ataques ou represálias em decorrência do duplo homicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento na região, militares avistaram dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao receberem ordem de parada, os suspeitos não obedeceram e tentaram fugir.

Durante a perseguição, o condutor perdeu o controle da moto por causa do chão molhado e colidiu com um muro. O carona, de 20 anos, conseguiu escapar, mas o piloto foi detido.

Ainda conforme a PM, próximo ao suspeito os policiais encontraram uma arma de fogo carregada. O jovem afirmou que o armamento seria usado para revidar os ataques e o duplo homicídio ocorrido na noite anterior. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.

As polícias Civil e Militar foram procuradas para dar mais informações e assim que tiver retorno, o texto será atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta