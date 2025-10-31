Home
Nova lista mostra nomes de capixabas mortos em megaoperação no RJ

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 12:41

Violência no Rio de Janeiro em combate contra o Comando Vermelho. Megaoperação no Rio
Violência no Rio de Janeiro em combate contra o Comando Vermelho Crédito: Folhapress/Reuters

Uma nova lista divulgada pelo Governo do Rio Janeiro sobre a megaoperação contra o Comando Vermelho aponta que três capixabas estão entre os suspeitos mortos e outros três foram presos. Os dados foram compartilhados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo. Veja lista:

Mortes confirmadas

ALISSON LEMOS ROCHA (Russo ou Gordinho do Valão) |  Morador de Nova Carapina, investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra por envolvimento com o tráfico de drogas na região da Serra. De acordo com as investigações, não ocupava posição de destaque na hierarquia da organização criminosa à qual estava associado. Ele estava envolvido em um assassinato ocorrido em abril deste ano no bairro Residencial Mestre Álvaro, na Serra.

JEANDERSON BISMARQUE SOARES DE ALMEIDA | Natural de Cachoeiro de Itapemirim, tem longo histórico criminal, sendo alvo de diversas investigações e, atualmente, envolvido no tráfico de drogas nos bairros Alto Independência e Nossa Senhora Aparecida. Era investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro por envolvimento no assassinato de Higor Moura de Oliveira, ocorrido em 2024, pelo qual tinha mandado de prisão em aberto. Era monitorado pela Polícia Civil capixaba e fugiu para o Rio de Janeiro há alguns meses, permanecendo escondido no Complexo do Alemão com o comparsa Fabian.

FABIAN ALVES MARTINS |  Investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, tinha mandados de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas. Era ligado ao grupo criminoso que atua no tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, desempenhando função de destaque. Segundo as investigações, ele também estava diretamente envolvido no assassinato de Higor Moura de Oliveira, ocorrido em 2024. Ele era monitorado pela Polícia Civil do Espírito Santo e foi alvo da segunda fase da Operação Serodia em abril deste ano e que resultou na prisão de comparsas dele. Fabian fugiu e se escondeu no Rio de Janeiro, onde permanecia desde então.

Prisões confirmadas

  •  RAUFLAN SANTOS COSTA |  Natural de Rio Bananal, tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma.

  • CLEYTON SILVESTRE PEREIRA |  Natural de Linhares, era evadido do sistema prisional desde abril de 2025, com mandado de recaptura em aberto.

  • CLEISON SOUZA JESUS | Natural de Linhares, era evadido do sistema desde dezembro de 2022.

[Matéria em atualização]

