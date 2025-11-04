Home
Polícia retira nome de traficante do ES da lista de mortos em operação no Rio

Rayanderson Guerra

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06:58

Alisson Lemos Rocha, vulgo como “Russo” ou “Gordinho do Valão”, de 27 anos, foi morto em megaoperação no Rio de Janeiro
Alisson Lemos Rocha, vulgo “Russo” ou “Gordinho do Valão”, de 27 anos, teve seu nome retirado da lista de mortos durante operação no Rio de Janeiro Crédito: Redes sociais

Quatro nomes — um deles do Espírito Santo — que constavam na primeira lista de suspeitos mortos na megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha no Rio foram retirados da relação final divulgada pela Polícia Civil na segunda-feira (3).

Alexsandro Bessa dos Santos, Alisson Lemos Rocha, Claudinei Santos Fernandes e Michael Douglas Rodrigues Fernandes, que apareciam na primeira lista de corpos identificados, não constam na relação final.

Alisson Lemos Rocha, conhecido como "Russo" ou "Gordinho do Valão", é apontado como chefe do tráfico de drogas na Serra, na Grande Vitória. Ele é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra por envolvimento em um assassinato em abril deste ano.

Alisson é uma das principais lideranças do crime nos bairros  Barro Branco e Parque Residencial Mestre Álvaro. Também tem ligação com facções de Nova Carapina. É considerada uma pessoa extremamente perigosa, segundo o delegado Pedro Henrique, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município serrano.

Identificação em duas etapas

De acordo com a Polícia Civil, a "identificação dos opositores mortos é realizada em duas etapas, confronto por sistemas de reconhecimento facial e validação por perícia papiloscópica. Apenas após a validação pericial, o registro de identificação é concluído".

A polícia não diz quem são os quatro nomes retirados da lista e se tinham qualquer relação com a operação.

O Governo do Rio conclui o trabalho de identificação dos corpos no fim deste domingo. Foi possível identificar 117 dos 119 suspeitos mortos. De acordo com a Polícia Civil, mais de 95% dos identificados "tinham ligação comprovada com o Comando Vermelho". Dois laudos resultaram em perícias inconclusivas.

A lista mostra, ainda, que 62 mortos são de outros estados:

  • Pará: 19
  • Amazonas: 9
  • Bahia: 12
  • Ceará: 4
  • Paraíba: 2
  • Maranhão: 1
  • Goiás: 9
  • Mato Grosso: 1
  • Espírito Santo: 3
  • São Paulo: 1
  • Distrito Federal: 1

A Defensoria Pública do Estado diz que os corpos de 117 mortos na operação foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) neste domingo, 2. Os cadáveres estavam em processo de perícia.

