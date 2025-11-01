Sesp confirma mais um capixaba morto em operação no Rio

Corpos foram colocados lado a lado um dia após a operação no Rio Crédito: Folhapress/Reuters

Acompanhando os desdobramentos da Operação Contenção, realizada esta semana no Rio de Janeiro, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) do Espírito Santo confirmou neste sábado (1º), por meio do governo fluminense, a morte de mais um capixaba na operação. Trata-se de Diego dos Santos Muniz, natural de Vitória, mas que residia na capital fluminense desde 2012. Três anos depois, foi acusado de um homicídio em Vila Velha, mas não havia mandado de prisão contra ele.

Na ocasião, a vítima foi a cabeleireira Carine Vieira Dutra Cunha, 21 anos, encontrada morta às margens da Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha, enrolada em um lençol, em janeiro de 2015. Conforme informações do G1ES, em reportagem da época, a jovem estava com as mãos amarradas por um fio de energia e tinha marcas de espancamento no rosto e no pescoço.

Além de Diego, outros três capixabas já haviam sido identificados pelo governo do Rio de Janeiro e confirmados pela Sesp:

Alisson Lemos Rocha (Russo ou Gordinho do Valão)

Jeanderson Bismarque Soares de Almeida

Fabian Alves Martins