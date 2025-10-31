'Ele não precisava disso', diz mãe de capixaba morto em megaoperação no Rio

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07:12
“Meu filho era bobo, trabalhava, e a nossa família não precisa de dinheiro. Não somos ricos, mas também não precisávamos de nada”, disse Fabiana Martins, emocionada, em entrevista ao jornal O Globo. Ela deu entrevista em frente ao Instituto Médico-Legal (IML) do Rio de Janeiro, onde aguarda há mais de dois dias a liberação do corpo do filho Fabian Alves Martins, de 22 anos, morto durante a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, na cidade carioca.
Fabian morava com os pais em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e trabalhava com forros de PVC em uma empresa local. Segundo a família, ele viajou ao Rio para visitar a namorada, que mora na Penha. O corpo do jovem foi encontrado em uma área de mata conhecida como Vacaria, uma das regiões mais afetadas pela ação que terminou com 121 mortos — entre eles, quatro policiais.
Segundo as autoridades de segurança cariocas, todos os mortos tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Fabiana reclamou na demora na liberação do corpo do filho.
No pátio do Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio, Fabiana contou à reportagem de O Globo que recebeu fotos e vídeos que mostram o corpo de Fabian entre os mortos levados para a praça da Penha na quarta-feira (29). Segundo ela, o filho apresentava perfurações nas mãos e um tiro na nuca. "Meu filho está pelado aí. Eu trouxe essa camisa para ele. Ele é meu filho!".
Ainda conforme a reportagem de O Globo, um representante do IML informou à família que o processo de reconhecimento pode levar até sete dias, devido ao estado dos corpos e à complexidade da operação.
Fabian é o segundo nome confirmado de capixaba morto durante a megaoperação no Rio de Janeiro. A primeira morte foi a de um traficante do Espírito Santo, noticiada pela colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, na terça-feira (28). Alisson Lemos Rocha, de 27 anos, conhecido como Russo ou Gordinho do Valão, era investigado por assassinato e estava ligado ao tráfico de drogas na Serra, na Grande Vitória.
De acordo com o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, pelo menos 33 dos 113 presos durante a operação são de outros Estados. Só para o Pará, a Justiça expediu cerca de 30 mandados de prisão. A ação, que deixou 121 mortos — entre eles quatro policiais — foi planejada por cerca de 60 dias e teve como um dos diferenciais o chamado “muro do Bope”, estrutura que bloqueou as rotas de fuga pela mata entre as comunidades do Alemão e da Penha.
