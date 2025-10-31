Desabafo

'Ele não precisava disso', diz mãe de capixaba morto em megaoperação no Rio

Mãe de Fabian Alves Martins, de 22 anos, que é de Cachoeiro de Itapemirim e foi morto no Rio de Janeiro, disse em entrevista ao jornal O Globo que o "mal" do filho "era ser muito fiel aos amigos"

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07:12

Fabian Alves Martins, de 22 anos, um dos mortos em operação no RJ Crédito: Reprodução

“Meu filho era bobo, trabalhava, e a nossa família não precisa de dinheiro. Não somos ricos, mas também não precisávamos de nada”, disse Fabiana Martins, emocionada, em entrevista ao jornal O Globo. Ela deu entrevista em frente ao Instituto Médico-Legal (IML) do Rio de Janeiro, onde aguarda há mais de dois dias a liberação do corpo do filho Fabian Alves Martins, de 22 anos, morto durante a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, na cidade carioca.

Fabian morava com os pais em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e trabalhava com forros de PVC em uma empresa local. Segundo a família, ele viajou ao Rio para visitar a namorada, que mora na Penha. O corpo do jovem foi encontrado em uma área de mata conhecida como Vacaria, uma das regiões mais afetadas pela ação que terminou com 121 mortos — entre eles, quatro policiais.

Segundo as autoridades de segurança cariocas, todos os mortos tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Fabiana reclamou na demora na liberação do corpo do filho.

Meu filho deve estar em decomposição e não me deixam vê-lo. Estou aqui desde ontem. Só queremos levar ele para casa Fabiana Martins Mãe de Fabian, capixaba morto em operação no Rio

No pátio do Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio, Fabiana contou à reportagem de O Globo que recebeu fotos e vídeos que mostram o corpo de Fabian entre os mortos levados para a praça da Penha na quarta-feira (29). Segundo ela, o filho apresentava perfurações nas mãos e um tiro na nuca. "Meu filho está pelado aí. Eu trouxe essa camisa para ele. Ele é meu filho!".

O mal dele era ser muito fiel aos amigos. Eu não conheço esses amigos dele. Mas o Fabian era bobo, trabalhava. Ele fazia de tudo naquela empresa. Aqui, conheceu a namorada e uns amigos que a gente nem sabe quem são Fabiana Martins Mãe de Fabian, capixaba morto em operação no Rio

Ainda conforme a reportagem de O Globo, um representante do IML informou à família que o processo de reconhecimento pode levar até sete dias, devido ao estado dos corpos e à complexidade da operação.

Isso não é coisa de policial. Policial dá tiro na perna, não faz isso. Ele foi esfaqueado, deve ter sido pelos criminosos que estavam lá Fabiana Martins Mãe de Fabian, capixaba morto em operação no Rio

Confirmadas duas mortes de capixabas na megaoperação

Fabian é o segundo nome confirmado de capixaba morto durante a megaoperação no Rio de Janeiro. A primeira morte foi a de um traficante do Espírito Santo, noticiada pela colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, na terça-feira (28). Alisson Lemos Rocha, de 27 anos, conhecido como Russo ou Gordinho do Valão, era investigado por assassinato e estava ligado ao tráfico de drogas na Serra, na Grande Vitória.

De acordo com o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, pelo menos 33 dos 113 presos durante a operação são de outros Estados. Só para o Pará, a Justiça expediu cerca de 30 mandados de prisão. A ação, que deixou 121 mortos — entre eles quatro policiais — foi planejada por cerca de 60 dias e teve como um dos diferenciais o chamado “muro do Bope”, estrutura que bloqueou as rotas de fuga pela mata entre as comunidades do Alemão e da Penha.

