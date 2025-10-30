A Gazeta - Agora

Alvo da polícia em Cachoeiro, no ES, está entre mortos em operação no RJ

Publicado em 30/10/2025 às 13h05
Polícia faz megaoperação no Complexo da Penha e no Alemão, Rio de Janeiro
Cenas da megaoperação no RJ contra o Comando Vermelho Crédito: Agência Enquadrar  | Folhapress

Um procurado pela Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, foi morto na Operação Contenção, realizada nas comunidades da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (30) pelo governo capixaba, que também anunciou um plano de contingência para evitar fugas de criminosos para o Estado. Fabian Alves Martins, de 22 anos, era alvo da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A primeira morte de um criminoso do ES já havia sido noticiada pela colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, na terça-feira (28). Alisson Lemos Rocha, conhecido como “Russo” ou “Gordinho do Valão”, de 27 anos, era investigado por assassinato e estava ligado ao tráfico de drogas na Serra, Região Metropolitana de Vitória. 

