Alvo da polícia em Cachoeiro, no ES, está entre mortos em operação no RJ

Um procurado pela Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, foi morto na Operação Contenção, realizada nas comunidades da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (30) pelo governo capixaba, que também anunciou um plano de contingência para evitar fugas de criminosos para o Estado. Fabian Alves Martins, de 22 anos, era alvo da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).