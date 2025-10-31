Veja vídeo

Jovem é agredido e preso após assaltar loja de roupas infantis na Serra

João Victor Leiria, de 21 anos, fingiu estar armado e roubou celulares e dinheiro, mas foi perseguido por moradores e acabou preso; mulher que deu cobertura também foi presa

Kayc Keven Residente em Jornalismo

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:19

Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de assaltar uma loja de roupas infantis em Serra Sede, na quinta-feira (30). Câmeras de segurança (imagens acima) registraram o momento em que João Victor Leiria entra no estabelecimento, por volta das 17h30, fingindo ser um cliente. Em seguida, ele anuncia o assalto e faz menção de estar armado.

Nas imagens, é possível ver que uma das funcionárias percebe o roubo e sai rapidamente do estabelecimento. O suspeito, então, vai até o balcão, pega dois celulares e uma quantia em dinheiro e faz menção em fugir. Duas atendentes tentam impedir a ação, mas o jovem retorna e as obriga a se trancarem no banheiro. Ao perceberem que ele não estava armado, as vítimas correm atrás do indivíduo.

João Victor foi perseguido e alcançado por moradores do bairro. Testemunhas relataram que as funcionárias gritavam pedindo ajuda, o que chamou a atenção de quem passava por ali. Um dos moradores teria arremessado a mochila do filho contra o suspeito, derrubando-o no chão, enquanto outro homem o conteve com golpes de capacete até a chegada da Polícia Militar.

Antes do crime, o suspeito foi visto por meio das câmeras passando em frente à loja acompanhado de uma mulher, identificada como Rosiane Gomes, de 59 anos. Ela é suspeita de ter dado cobertura ao assaltante e chegou a fugir após ser perseguida por moradores. Minutos depois, Rosiane se apresentou voluntariamente à delegacia, onde também foi presa em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, os dois foram autuados por roubo e levados ao sistema prisional capixaba.

*Esta matéria é uma produção dos alunos do 28º Curso de Residência em Jornalismo, sob orientação de Rodrigo Lira e edição de Wanessa Scardua.

