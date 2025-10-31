Homem é preso suspeito de abusar de criança em Linhares
Um homem de 25 anos foi preso acusado de abusar sexualmente de um menino de 8 anos, vizinho dele, na zona rural de Linhares, na região Norte do Espírito Santo. A família da criança procurou a polícia para denunciar o caso, que de imediato iniciou as investigações e expediu um mandado de prisão contra o suspeito. O homem foi preso enquanto trabalhava na manhã desta sexta-feira (31).
Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares e, em seguida, para o CDP da Serra, local onde ficam presos os suspeitos de crimes sexuais.
O nome do acusado não está sendo divulgado para não expor o menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).