Homem é preso suspeito de abusar de criança em Linhares

Um homem de 25 anos foi preso acusado de abusar sexualmente de um menino de 8 anos, vizinho dele, na zona rural de Linhares, na região Norte do Espírito Santo. A família da criança procurou a polícia para denunciar o caso, que de imediato iniciou as investigações e expediu um mandado de prisão contra o suspeito. O homem foi preso enquanto trabalhava na manhã desta sexta-feira (31).