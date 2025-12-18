Home
Suspeito de aplicar golpes em vendas de terrenos é preso no Sul do ES

Homem de 43 anos negociava propriedades localizadas em Anchieta e Alfredo Chaves, mas que pertenciam a outras pessoas

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:11

 - Atualizado há 41 minutos

Um homem foi preso por aplicar golpes com falsas vendas de terrenos em Anchieta Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (16). Segundo a Polícia Civil, ele tentava receber mais dinheiro de uma das vítimas no momento da prisão, que ocorreu no Centro de Anchieta.

O investigado fazia contratos de compra e venda de propriedades que pertenciam a outras pessoas, que não sabiam nem estavam envolvidas na suposta negociação. Em seguida, as vítimas pagavam valores de entrada e combinavam o pagamento parcelado do restante do valor.

Os compradores descobriram o golpe ao consultar o cadastro do IPTU, na Prefeitura Municipal, e perceber que os terrenos negociados estavam registrados em nome de outra pessoa. Uma das vítimas negociou três terrenos, totalizando R$ 105 mil. Outras duas pessoas também foram enganadas por uma suposta venda de um lote, no valor de R$ 60 mil.

Quando o suspeito foi preso, estava prestes a receber mais R$ 8.500 por uma nova venda. Ele confessou o crime e alegou que agia para quitar dívidas pessoais, explicando que pegou dinheiro emprestado com outra pessoa que cobrava juros abusivos. A Polícia Civil também investiga este segundo suspeito.

O homem de 43 anos foi preso em flagrante por estelionato. Ele acabou encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde permanece à disposição da Justiça.

