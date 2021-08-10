Dono da famosa voz do caminhão de abacaxi nunca esteve em Marataízes

Abacaxi de Marataízes, Sul do ES Crédito: Léo di Maria e Giuly Ribeiro

A propaganda da fruta mais famosa do Sul do Espírito Santo , o abacaxi de Marataízes , ganhou o país com a expressão em alto e bom som: "Doce, doce, doce, parece que tem mel". O dono da voz forte e marcante, reconhecida em todo o Brasil nos alto-falantes dos caminhões que vendem a fruta, é o locutor Carlos Fernandes de Oliveira, de 79 anos. O trabalho dele já foi reconhecido e homenageado na cidade, mas Carlos Fernandes, que mora em Uberlândia, Minas Gerais , nunca chegou a visitar o município capixaba.

“Nunca estive em Marataízes, mas já fui convidado por um prefeito a receber comenda na cidade. Não consegui ir por falta de tempo. Nunca consegui conciliar com o trabalho. No Espírito Santo, já estive nas praias de Guarapari e também em Vitória”, revelou.

Apesar de não conhecer a cidade, Carlos Fernandes afirma que já comeu — e aprovou — o abacaxi. Em vídeo gravado por ele e enviado à reportagem, o locutor se apresenta e mostra o seu trabalho. Confira:

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O anúncio nos carros que vendem a fruta foi criado há mais de 20 anos a pedido de um produtor da cidade. “Fiz a gravação com eco e isso se espalhou pelo Brasil inteiro, com repercussão do ‘homem do abacaxi’ até por apresentadores como Amauri Junior, Ana Maria Braga e Faustão. As pessoas usam minha voz em vídeos, em outras coisas, e eu me divirto e aceito. Sou muito tranquilo, acredito que seja um elogio a meu trabalho”, disse o locutor mineiro.

Carlos Fernandes de Oliveira e a esposa Renilde Rodrigues Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal

Carlos Fernandes de Oliveira conta que, após trabalhar por mais de 57 anos em diversas rádios do país e também nas produções comerciais, hoje se dedica apenas às propagandas. Com a mesma potência vocal, o profissional revela que recebe pedidos de gravações de toda parte do Brasil. “Quando me reconhecem querem tirar foto comigo, pedem para eu mandar recados. Em qualquer lugar do país reconhecem minha voz e fico muito feliz por isso”.

SOBRE O TRABALHO

O vozeirão de Carlos se popularizou na venda do abacaxi, mas ele conta que começou fazendo locuções para ciganos. “Começou com os ciganos que vendiam tachos, panelas e travesseiros, e reproduziam meu áudio para outros ciganos que também comercializavam esses produtos. Assim, me divulgaram por todo o país. Pelos lugares, perguntavam quem era o locutor e passavam meu contato”, relembra.

Plantação de Abacaxi em Marataízes, Sul do ES Crédito: Léo di Maria e Giuly Ribeiro

Atualmente, Carlos Fernandes de Oliveira tem um estúdio em casa. As gravações são feitas geralmente de improviso. “Deus me deu dois dons: um é a voz e o outro é a facilidade de improvisação. Procuro não errar a concordância, principalmente de singular e plural. Faço propagandas de tudo, já fiz até para funerária, para vender caixão! O que aparecer, eu gravo! Para internet, para TV, carro com alto-falante, porta de loja, o que for”, brinca o locutor.

O segredo para a longevidade e produtividade, segundo o profissional, está no apoio da família e tranquilidade para levar a vida. “Em primeiro lugar, uma esposa que me apoia e que amo de paixão e em segundo é não parar, se não enferruja. Tenho a cabeça muito fresquinha, nada me tira da minha tranquilidade, nem sei o que é ter estresse”, diz Carlos Fernandes.

ALÉM DO ABACAXI

Marataízes é uma cidade que fica no Litoral Sul do Espírito Santo. É o maior produtor de abacaxi no Espírito Santo e o 15º no país. E isso não é à toa, a cidade produz, anualmente, mais de 20 milhões de unidades da fruta. Mas nem só a agricultura é destaque no município. O balneário é um dos mais destacados da região, distante 127 quilômetros da capital do Estado, Vitória

Balneário de Marataízes Crédito: Divulgação

São 27 praias ao todo. A mais visitada é a Central, com grande espaçamento de areia. Por conta de sua localização, costuma ter movimento até a noite, quando alguns frequentadores migram das areias para os bares e o calçadão na orla.