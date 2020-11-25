Abacaxi de Marataízes: grande produção faz produtor descartar fruta

Segundo produtor Bruno Alves da Silva, descarte aconteceu em Minas Gerais Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma cena repercutiu nas redes sociais nesta semana em Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo. Na imagem, publicada por um produtor rural da região, um caminhão cheio de abacaxis faz o descarte da carga. A imagem curiosa, no entanto, não foi registrada na cidade capixaba, mas segundo os produtores, as frutas foram cultivadas no município do Sul do Estado e muitos deles estão amargando prejuízos mesmo antes da fruta chegar à venda.

A imagem foi publicada pelo produtor Bruno Alves da Silva. Recebi a foto de um amigo que estava vendendo em Ipatinga, Minas Gerais , mas os abacaxis são de Marataízes, estavam sendo vendidos lá (Minas). Muitas vezes, o fruto saiu muito maduro e acabam perdendo. Tem produtor perdendo o fruto na lavoura aqui. Há um excesso na produção. Poderia haver uma diversificação de outras culturas, uma cooperativa ou indústria onde o fruto pudesse ser vendido, sugere o produtor.

O produtor Cleyton da Silva diz que no mês de novembro é comum ocorrer o grande volume do produto no município. Com isso os preços caem, não compensando nem fazer a colheita porque ela não cobre os custos. Hoje (25) estou em São Paulo para vender ao Ceagesp. Perdi cerca de 10 mil unidades na lavoura. Meu tio perdeu umas 50 mil unidades, revela o produtor.

Marataízes é o maior produtor da fruta do Espírito Santo e quem vive do cultivo do abacaxi diz que os preços despencaram nas últimas semanas. A unidade chegou a ser vendida a R$ 0,50, quando normalmente era comercializada a R$ 2.

CHUVA

Além da grade quantidade do fruto no mercado, outro problema foi a chuva dos últimos dias . É o que diz Cremildo Marvila, que é produtor na localidade de Brejo dos Patos e presidente da Associação de Moradores e Agricultores Familiares de Marataízes.

Choveu demais, amadurou muito abacaxi e não teve venda. Alguns produtores perderam mesmo na roça. Essa remeça agora, que o fruto está verde, vai vender num preço melhor, vai subir daqui uns 20 dias, disse o produtor. O presidente não soube dizer qual é o volume perdido do fruto nas últimas semanas.

APOIO

O abacaxi de Marataízes é da espécie pérola - comercializado para o Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O secretário de Agricultura, Agropecuária, Abastecimento e Pesca de Marataízes, Marciones Nunes de Souza, comenta que a produção do fruto nas propriedades rurais é uma questão cultural e que atravessa gerações.

Apesar disso, garante que a prefeitura incentiva a implementação de outras culturas, para que o produtor tenha outras opções de cultivo nesta época. A prefeitura tem um projeto de diversificação de produção, como a laranja, que distribuímos cerca de 5 mil mudas neste ano. Em 2021 vamos também dar apoio doando adubo e calcário para as lavouras, disse o secretário.