Mulher é detida suspeita de envolvimento na morte de cozinheira em Vila Velha

Maria das Graças Souza Rodrigues, de 46 anos, morreu após ser baleada em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

De acordo com informações da PM, a detida teria as mesmas características físicas passadas durante o atendimento da ocorrência, que foi entregue a uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Já em entrevista exclusiva com a reportagem na tarde desta quinta-feira (13), o soldado Cordeiro, da PM, confirmou que a mulher detida pode não ter sido a executora dos disparos e que ela estava acompanhada por uma quarta mulher. Esta última sim teria atirado.

"Tínhamos informações de que uma moça de cabelo vermelho teria praticado o crime. Fizemos o patrulhamento por volta das 10h no Aribiri, cerca de duas horas após o homicídio. Quando entramos no bairro, a suspeita estava próxima do local, encostada, conseguimos identificá-la. Fizemos algumas perguntas básicas, como se tinha ficado sabendo do crime e ela já demonstrou nervosismo e começou a chorar", iniciou o agente.

Na casa da mulher detida foram realizadas buscas e foi localizada uma pequena quantidade de crack, bem como R$ 331 provenientes do tráfico de drogas. "Ela mostrou bastante nervosismo o tempo todo. Ela confirmou que teria estado traficando à noite com as duas vítimas, que também vendiam entorpecentes. A suspeita era quem guardava o dinheiro e as drogas", continuou.

Segundo o soldado, ela contou também que teve um problema com as duas por terem roubado o dinheiro, e ela que era a responsável pela gerência financeira. "Uma quarta moça, colega dela, presenciou a discussão, pegou um revólver que estava com a detida, e atirou nas vítimas, saindo correndo com a arma", acrescentou.

"Segundo a suspeita detida, as quatro mulheres estavam juntas. A primeira suspeita, que não será identificada, foi tirar satisfação sobre as drogas e o dinheiro que estava faltando e uma das vítimas, a Maria, deu um murro nela. A amiga viu a agressão na cara e saiu correndo, pegou o revólver, foi atrás das duas e atirou " Soldado Cordeiro - Agente da Polícia Militar

Segundo o soldado, Maria levou dois tiros, sendo um no braço direito e um do lado esquerdo da costela. Já a companheira, que foi socorrida, pode ter sido alvo de três disparos, sendo um no braço esquerdo. As duas moravam no local há cerca de 4 meses.

A vítima sobrevivente chegou a ser socorrida acordada. "Tivemos informações de que ela se encontra estável e teria falado com os investigadores, confirmando que não teria sido a detida a autora dos tiros. De qualquer forma, a conduzida também responderá pelo crime", finalizou.

O CASO

A outra vítima, companheira de Maria, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Parentes de Maria das Graças disseram que ela e a mulher que sobreviveu formavam um casal e estavam juntas há cerca de 10 anos. Eles também contaram que Maria trabalhava como cozinheira, porém, durante a pandemia perdeu o emprego e começou a vender drogas.