Mulher é morta e companheira fica ferida em ataque a tiros em Vila Velha

Maria das Graças Souza Rodrigues, de 46 anos, morreu após ser baleada em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Uma mulher foi morta a tiros e a companheira dela foi baleada nesta quinta-feira (13), em Vila Velha , na Grande Vitória . O crime aconteceu por volta das 7h, no bairro Dom João Batista. Maria das Graças Souza Rodrigues, de 46 anos, morreu no meio da Rua Mandacaru.

A outra vítima, companheira de Maria, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Parentes de Maria das Graças disseram que ela e a mulher que sobreviveu formavam um casal e estavam juntas há cerca de 10 anos. Eles também contaram que Maria trabalhava como cozinheira, porém, durante a pandemia perdeu o emprego e começou a vender drogas.

Pela manhã, de acordo com a Polícia Militar , que foi acionada para a ocorrência, ninguém conseguiu dizer a motivação do crime nem a autoria. A Polícia Civil investiga o crime.

SUSPEITA É DETIDA

Por volta das 13h30, a Polícia Militar informou que deteve uma mulher de 40 anos suspeita de ter praticado o ataque nesta manhã. "Ela tem as mesmas características passadas durante o atendimento da ocorrência e foi entregue a uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP )", diz a nota.

Já em entrevista exclusiva com a reportagem nesta quinta-feira (13), o soldado Cordeiro, da PM, atualizou que a mulher detida pode não ter sido a executora dos disparos, e que estava acompanhada por uma outra mulher, que seria a autora dos disparos.

"Tínhamos informações de que uma moça de cabelo vermelho teria praticado o crime. Fizemos o patrulhamento por volta das 10h no Aribiri, cerca de duas horas após o homicídio. Quando entramos no bairro, a suspeita estava próxima do local, encostada, conseguimos identificá-la. Fizemos algumas perguntas básicas, se tinha ficado sabendo do crime e ela já demonstrou nervosismo e começou a chorar", iniciou.

Na casa da mulher detida foram realizadas buscas e foi localizada uma pequena quantidade de crack, bem como R$ 331 provenientes do tráfico de drogas. "Ela mostrou bastante nervosismo o tempo todo e confirmou que teria traficado à noite com as duas vítimas, que também vendiam entorpecentes", continuou o soldado.

Ele afirmou, ainda, que a suspeita era quem guardava o dinheiro e as drogas. "Ela contou também que teve um problema com as duas, por terem roubado o dinheiro, e ela que era a responsável pela gerência financeira. Uma quarta moça, colega dela, presenciou a discussão, pegou um revólver que estava com a detida, e atirou nas vítimas, saindo correndo com a arma", acrescentou.

"Segundo a suspeita detida, as quatro mulheres estavam juntas. A primeira suspeita, que não será identificada, foi tirar satisfação sobre as drogas e o dinheiro que estava faltando e uma das vítimas, a Maria, deu um murro nela. A amiga viu a agressão na cara e saiu correndo, pegou o revólver, foi atrás das duas e atirou" Soldado Cordeiro - Polícia Militar

Segundo o soldado, Maria levou dois tiros, sendo um no braço direito e um do lado esquerdo da costela. Já a companheira, que foi socorrida, pode ter sido alvo de três disparos, sendo um no braço esquerdo. As duas moravam no local há cerca de 4 meses.

A vítima sobrevivente chegou a ser socorrida acordada. "Tivemos informações de que ela se encontra estável e teria falado com os investigadores, confirmando que não teria sido a detida a autora dos tiros. De qualquer forma, a conduzida também responderá pelo crime", finalizou.

Com informações do G1 ES