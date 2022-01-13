Filho de idoso encontrado morto em canavial morre após ser baleado em Linhares

Baleado na madrugada da última terça-feira, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, Édio José Ferreira Pinto Filho, de 39 anos, não resistiu e faleceu na noite desta quarta-feira (12). A morte foi confirmada pela Polícia Civil. Ele era filho de um idoso recentemente encontrado morto em um canavial do município. Édio Filho sofreu tiros nas costas e em um dos braços e estava internado no Hospital Geral de Linhares (HGL).
Segundo a Polícia Militar, Édio estava a caminho do trabalho quando dois homens passaram em um carro branco e atiraram. Ele disse aos policiais que não conhecia os atiradores e também não sabia o que teria motivado o crime.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento ninguém foi preso.
PAI E FILHO MORTOS
Édio é filho de um homem encontrado morto em um canavial, que pertence a uma usina de etanol. Édio José Ferreira Pinto tinha 79 anos e havia desaparecido em setembro e o corpo foi identificado no início desta semana.
Para não atrapalhar as investigações, a Polícia Civil não deu mais informações sobre os dois crimes. A polícia apura o que motivou a morte do filho e se há relação entre os homicídios.