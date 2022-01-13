Filho de idoso encontrado morto em canavial morre após ser baleado em Linhares

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Segundo a Polícia Militar , Édio estava a caminho do trabalho quando dois homens passaram em um carro branco e atiraram. Ele disse aos policiais que não conhecia os atiradores e também não sabia o que teria motivado o crime.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento ninguém foi preso.

PAI E FILHO MORTOS

Édio é filho de um homem encontrado morto em um canavial, que pertence a uma usina de etanol. Édio José Ferreira Pinto tinha 79 anos e havia desaparecido em setembro e o corpo foi identificado no início desta semana.