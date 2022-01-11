Filho de homem encontrado morto em canavial é baleado em Linhares

Caso é investigado pela 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias

Um homem de 39 anos foi baleado durante a madrugada desta terça-feira (11) no bairro Santa Cruz, em Linhares , Norte do Estado. Os tiros atingiram o ombro e um dos braços da vítima. Mas, apesar dos ferimentos, ele foi socorrido com vida pelo Samu e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava indo trabalhar quando dois homens passaram em um carro branco e fizeram os disparos.

O homem chegou a dizer à polícia que não conhece os atiradores e também não sabe o que teria provocado o crime.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento ninguém foi preso.

CORPO DO PAI ENCONTRADO EM CANAVIAL

Recentemente, um corpo encontrado jogado em um canavial, que pertence a uma Usina de etanol, que fica em Linhares, foi identificado como sendo de Édio José Ferreira Pinto, de 79 anos. Ele é pai do homem baleado nesta terça-feira, no bairro Santa Cruz.

Segundo a Polícia Civil, Édio desapareceu em setembro do ano passado. Logo em seguida, o corpo foi encontrado no canavial e estava sem identificação. Por isso, foi levado ao Departamento Médico Legal de Colatina, onde passou por um exame cadavérico.

A identificação do corpo foi divulgada agora no início desta semana.