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Bairro Santa Cruz

Filho de homem encontrado morto em canavial é baleado em Linhares

Os tiros atingiram o ombro e um dos braços do homem. O pai dele desapareceu em setembro do ano passado. O corpo, encontrado em um canavial, foi identificado recentemente
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

11 jan 2022 às 18:26

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 18:26

16ª Delegacia Regional de Linhares
Caso é investigado pela 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias
Um homem de 39 anos foi baleado durante a madrugada desta terça-feira (11) no bairro Santa Cruz, em Linhares, Norte do Estado. Os tiros atingiram o ombro e um dos braços da vítima. Mas, apesar dos ferimentos, ele foi socorrido com vida pelo Samu e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava indo trabalhar quando dois homens passaram em um carro branco e fizeram os disparos.
O homem chegou a dizer à polícia que não conhece os atiradores e também não sabe o que teria provocado o crime.
O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento ninguém foi preso.

CORPO DO PAI ENCONTRADO EM CANAVIAL

Recentemente, um corpo encontrado jogado em um canavial, que pertence a uma Usina de etanol, que fica em Linhares, foi identificado como sendo de Édio José Ferreira Pinto, de 79 anos. Ele é pai do homem baleado nesta terça-feira, no bairro Santa Cruz.
Segundo a Polícia Civil, Édio desapareceu em setembro do ano passado. Logo em seguida, o corpo foi encontrado no canavial e estava sem identificação. Por isso, foi levado ao Departamento Médico Legal de Colatina, onde passou por um exame cadavérico.
A identificação do corpo foi divulgada agora no início desta semana.
Para não atrapalhar as investigações a Polícia Civil não deu mais informações sobre os dois crimes. A polícia ainda apura o que motivou a morte de Édio e também se há uma relação com a tentativa de homicídio sofrida pelo filho.

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