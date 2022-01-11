Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em Jaguaré

Pelo corpo da vítima, identificada como Robson Alves de Freitas, 31 anos, havia vários hematomas
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

11 jan 2022 às 18:05

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 18:05

Robson Alves de Freitas foi encontrado morto com sinais de espancamento
Robson Alves de Freitas foi encontrado morto com sinais de espancamento Crédito: Reprodução | Montagem A Gazeta
O corpo de um homem de 31 anos foi encontrado na manhã desta terça-feira (11) com sinais de espancamento. A vítima foi identificada como Robson Alves de Freitas. O crime aconteceu no bairro de Fátima, em Jaguaré, Norte do Estado.
De acordo com informações da Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local do crime, uma região conhecida como Beco do Machado, por volta das 7 horas, o homem já estava sem vida. A região é conhecida pelo tráfico de drogas.
Pelo corpo da vítima havia vários hematomas. A perícia da Polícia Civil foi acionada e confirmou que não houve perfurações por tiros.
A suspeita da Polícia Civil é de que o homem tenha sido espancado de domingo para segunda e que teria morrido de segunda para terça.
Moradores chegaram a relatar à Polícia Militar que viram três homens correndo em direção a uma zona rural e que suspeitaram deles, mas ainda não se sabe se seriam eles os autores do crime.
A vítima é natural da Bahia. Ele morava em Vila Velha e, há seis meses, havia se mudado para Jaguaré. Ele não tinha passagem pela polícia.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré e que detalhes sobre a investigação não seriam divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e posteriormente liberado para a família.
Este é o terceiro homicídio registrado em Jaguaré este ano, uma cidade de cerca de 30 mil habitantes. O primeiro crime foi na última sexta-feira (7), o segundo homicídio foi na madrugada desta segunda-feira (10) e. agora. mais esse corpo foi encontrado.
O que chama a atenção, além da violência na cidade, é que o crime da última sexta-feira (7), onde um homem de 41 anos foi assassinado com um tiro no peito, e o desta terça-feira (11), aconteceram no mesmo local. Um dos corpos estava dentro da casa o outro foi encontrado no quintal.

Veja Também

Preso em SP estrangeiro que seria responsável por fixar drogas em navio em Vitória

Homens encontrados mortos em plantação de café de Aracruz são identificados

Ataque a tiros termina com homem morto dentro de carro em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados