Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em Jaguaré

O corpo de um homem de 31 anos foi encontrado na manhã desta terça-feira (11) com sinais de espancamento. A vítima foi identificada como Robson Alves de Freitas. O crime aconteceu no bairro de Fátima, em Jaguaré, Norte do Estado.
De acordo com informações da Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local do crime, uma região conhecida como Beco do Machado, por volta das 7 horas, o homem já estava sem vida. A região é conhecida pelo tráfico de drogas.
Pelo corpo da vítima havia vários hematomas. A perícia da Polícia Civil foi acionada e confirmou que não houve perfurações por tiros.
A suspeita da Polícia Civil é de que o homem tenha sido espancado de domingo para segunda e que teria morrido de segunda para terça.
Moradores chegaram a relatar à Polícia Militar que viram três homens correndo em direção a uma zona rural e que suspeitaram deles, mas ainda não se sabe se seriam eles os autores do crime.
A vítima é natural da Bahia. Ele morava em Vila Velha e, há seis meses, havia se mudado para Jaguaré. Ele não tinha passagem pela polícia.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré e que detalhes sobre a investigação não seriam divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e posteriormente liberado para a família.
Este é o terceiro homicídio registrado em Jaguaré este ano, uma cidade de cerca de 30 mil habitantes. O primeiro crime foi na última sexta-feira (7), o segundo homicídio foi na madrugada desta segunda-feira (10) e. agora. mais esse corpo foi encontrado.
O que chama a atenção, além da violência na cidade, é que o crime da última sexta-feira (7), onde um homem de 41 anos foi assassinado com um tiro no peito, e o desta terça-feira (11), aconteceram no mesmo local. Um dos corpos estava dentro da casa o outro foi encontrado no quintal.