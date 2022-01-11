Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em Jaguaré

Robson Alves de Freitas foi encontrado morto com sinais de espancamento Crédito: Reprodução | Montagem A Gazeta

O corpo de um homem de 31 anos foi encontrado na manhã desta terça-feira (11) com sinais de espancamento. A vítima foi identificada como Robson Alves de Freitas. O crime aconteceu no bairro de Fátima, em Jaguaré , Norte do Estado.

De acordo com informações da Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local do crime, uma região conhecida como Beco do Machado, por volta das 7 horas, o homem já estava sem vida. A região é conhecida pelo tráfico de drogas.

Pelo corpo da vítima havia vários hematomas. A perícia da Polícia Civil foi acionada e confirmou que não houve perfurações por tiros.

A suspeita da Polícia Civil é de que o homem tenha sido espancado de domingo para segunda e que teria morrido de segunda para terça.

Moradores chegaram a relatar à Polícia Militar que viram três homens correndo em direção a uma zona rural e que suspeitaram deles, mas ainda não se sabe se seriam eles os autores do crime.

A vítima é natural da Bahia. Ele morava em Vila Velha e, há seis meses, havia se mudado para Jaguaré. Ele não tinha passagem pela polícia.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré e que detalhes sobre a investigação não seriam divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e posteriormente liberado para a família.

Este é o terceiro homicídio registrado em Jaguaré este ano, uma cidade de cerca de 30 mil habitantes. O primeiro crime foi na última sexta-feira (7), o segundo homicídio foi na madrugada desta segunda-feira (10) e. agora. mais esse corpo foi encontrado.