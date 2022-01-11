Homens encontrados mortos em plantação de café de Aracruz são identificados

Corpos encontrados em cafezal sendo levados para o SML de Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

Levantamentos preliminares, feitos pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, indicam que a motivação do crime está relacionada a desacertos com o tráfico de drogas. A Polícia Civil informa que ,até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão divulgadas.

Moradores da região relataram para policiais que ouviram diversos disparos por volta das 2h da madrugada de segunda. Os corpos só foram vistos depois, no início da manhã, encontrados no meio de um cafezal. Jacupemba fica a cerca de 30 km do centro de Aracruz.

Há a suspeita de que as vítimas foram levadas para serem executadas no local. Ninguém na região disse conhecê-las. Uma delas tinha 16 perfurações e a outra tinha 21.