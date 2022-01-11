Homens encontrados mortos em plantação de café de Aracruz são identificados

Os homens encontrados mortos em uma plantação de café do bairro Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foram identificados. As vítimas são Hector Diego Cândido Sepulcri, de 24 anos, e Pablo de Jesus Pereira, de 18. O crime é investigado pela Polícia Civil.
Levantamentos preliminares, feitos pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, indicam que a motivação do crime está relacionada a desacertos com o tráfico de drogas. A Polícia Civil informa que ,até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão divulgadas.
Moradores da região relataram para policiais que ouviram diversos disparos por volta das 2h da madrugada de segunda. Os corpos só foram vistos depois, no início da manhã, encontrados no meio de um cafezal. Jacupemba fica a cerca de 30 km do centro de Aracruz.
Há a suspeita de que as vítimas foram levadas para serem executadas no local. Ninguém na região disse conhecê-las. Uma delas tinha 16 perfurações e a outra tinha 21.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.