Jovem é encontrada morta dentro de saco em canavial de Linhares

Uma adolescente de 17 anos foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira (6) em Linhares, na região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava dentro de um saco já em adiantado estado de decomposição, em um canavial no bairro Nova Esperança.
A polícia informou que o corpo da vítima apresentava perfurações por arma branca. A corporação acionou a Polícia Civil. O corpo da adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informa, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e há suspeitas de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas do bairro Nova Esperança, em Linhares. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.