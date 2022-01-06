Jovem é encontrada morta dentro de saco em canavial de Linhares

Uma adolescente de 17 anos foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira (6) em Linhares , na região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar , o corpo estava dentro de um saco já em adiantado estado de decomposição, em um canavial no bairro Nova Esperança.

A polícia informou que o corpo da vítima apresentava perfurações por arma branca. A corporação acionou a Polícia Civil. O corpo da adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e há suspeitas de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas do bairro Nova Esperança, em Linhares. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.