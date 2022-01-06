Vídeo: tiroteio, correria e morte na praia de Guriri, em São Mateus

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Um jovem foi morto durante um tiroteio na tarde desta quinta-feira (6) na praia de Guriri, em São Mateus , no Norte do Estado. Segundo testemunhas, a motivação do crime seria uma discussão que a vítima, identificada como Ruben Berta, de 20 anos, teve na praia.

Em determinado momento, o jovem teria dado uma cadeirada no indivíduo, que sacou a arma, realizou diversos disparos e depois fugiu em um veículo, modelo Hyundai Tucson.

Homem é morto a tiros em praia de Guriri, em São Mateus. Crédito: Leitor | A Gazeta

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVL

A Polícia Civil, em nota, informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.