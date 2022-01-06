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Vídeo: tiroteio, correria e morte na praia de Guriri, em São Mateus

Vítima foi identificada como Ruben Berta, de 20 anos. Atirador realizou diversos disparos e depois fugiu em um veículo, modelo Hyundai Tucson
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 jan 2022 às 19:30

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 19:30

Um jovem foi morto durante um tiroteio na tarde desta quinta-feira (6) na praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado. Segundo testemunhas, a motivação do crime seria uma discussão que a vítima, identificada como Ruben Berta, de 20 anos, teve na praia.
Em determinado momento, o jovem teria dado uma cadeirada no indivíduo, que sacou a arma, realizou diversos disparos e depois fugiu em um veículo, modelo Hyundai Tucson.
Homem é morto a tiros em praia de Guriri, em São Mateus.
Homem é morto a tiros em praia de Guriri, em São Mateus. Crédito: Leitor | A Gazeta

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVL

A Polícia Civil, em nota, informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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