Corpo é encontrado boiando no Rio Jucu, em Vila Velha

Um corpo foi encontrando boiando no Rio Jucu, próximo à ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha , na manhã desta quinta-feira (6).

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e que uma equipe de mergulho foi encaminhada, realizou a retirada do corpo e o deixou aos cuidados da Polícia Civil.

Segundo a PC, a ocorrência foi registrada, inicialmente, como homicídio e seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.