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Ponte da Madalena

Corpo é encontrado boiando no Rio Jucu, em Vila Velha

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e que uma equipe de mergulho foi encaminhada, realizou a retirada do corpo e o deixou aos cuidados da Polícia Civil
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

06 jan 2022 às 15:06

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 15:06

Um corpo foi encontrando boiando no Rio Jucu, próximo à ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (6).
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e que uma equipe de mergulho foi encaminhada, realizou a retirada do corpo e o deixou aos cuidados da Polícia Civil.
Segundo a PC, a ocorrência foi registrada, inicialmente, como homicídio e seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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