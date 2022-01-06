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Foragido internacional

PF identifica suspeito responsável por fixar drogas em navio em Vitória

O suspeito agora passa a ser considerado foragido da Justiça e terá o nome inscrito na lista de procurados da Interpol, composta por 190 países
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 jan 2022 às 10:14

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 10:14

A lancha apreendida era usada pelo grupo criminoso no processo de envio de droga, segundo a PF Crédito: Polícia Federal
PF identifica suspeito responsável por fixar drogas em navio em Vitória
A Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo identificou o estrangeiro que seria o principal responsável pela fixação de  890 quilos de cocaína no casco de um navio fundeado na baía de Vitória, em dezembro.
Segundo a Polícia Federal, o plano foi frustrado por agentes da corporação.  O suspeito agora passa a ser considerado foragido da Justiça e terá seu nome inscrito na lista de procurados da Interpol, composta por 190 países.
A ação desta quinta-feira (6) é fruto das investigações desenvolvida pela Força Tarefa de Segurança Pública, que identificou o estrangeiro como sendo o responsável pela aquisição das embarcações utilizadas pela organização criminosa, bem como pelo embalamento e fixação da carga de cocaína em cascos de navios fundeados na baía de Vitória.
Segundo a PF, ao que tudo indica, o suspeito é um criminoso com habilidades específicas e importante rede de relacionamentos no mundo do crime.
Os trabalhos de investigação ocorrem dentro da Operação Morgan, dedicada a localizar e prender o suspeito, além de dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão na cidade de Santos (SP). A ação conta com o apoio de policiais federais da cidade paulista.
Foram apreendidos telefones celulares, computadores, anotações e outros objetos de interesse da investigação. Em Vitória, foi apreendida outra lancha utilizada pelo grupo em suas ações ilegais e ainda se buscam outros bens, como carros de luxo, no intuito de descapitalizar a organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas.

O CASO

No dia 7 de dezembro foram presos em flagrante três homens que estavam em uma residência no município de Vila Velha, onde mantinham em depósito 510 quilos de cocaína.
As ações foram deflagradas na Operação Solis, coordenada pelo Gaeco SP e Gaeco ES, que contou com o apoio das Polícias Militar, Rodoviária Federal e Federal do Espírito Santo.
Naquele mesmo dia ainda foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária de pessoas que possivelmente estavam ligadas à droga apreendida.
No dia 8 de dezembro, em desdobramento das ações do dia anterior, policiais federais apreenderam outros 380 quilos de cocaína em uma embarcação nas proximidades da Praia do Ribeiro, em Vila Velha.

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